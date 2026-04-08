« La quarantaine est un très bel âge » : Gisele Bündchen revendique une beauté plus libre

À 45 ans, Gisele Bündchen affirme aborder la quarantaine avec un regard apaisé et confiant. Dans un entretien accordé au média Harper’s Bazaar, la mannequin brésilienne explique que cette période de la vie marque un tournant dans la perception de soi. Selon elle, l’âge apporte une forme de liberté, notamment face aux attentes extérieures.

Se sentir plus authentique avec l’expérience

« Bienvenue dans la quarantaine – c’est un très bel âge », confie-t-elle. Une déclaration qui reflète une approche plus sereine du temps qui passe, loin des injonctions souvent associées à la jeunesse dans l’industrie de la mode. Gisele Bündchen souligne également l’évolution de sa perception de l’âge au fil des années : « Quand j’ai commencé à travailler, j’avais 14 ans, et je pensais que toute personne de plus de 20 ans était vieille. Aujourd’hui, je vais avoir 46 ans et je me sens si jeune ».

Gisele Bündchen explique que la quarantaine s’accompagne d’une meilleure connaissance de soi. Elle évoque une période marquée par une forme d’authenticité retrouvée et une moindre pression sociale. « La quarantaine est le moment où l’on commence à moins se soucier de certaines choses, et c’est très libérateur », indique-t-elle. Elle ajoute que cette étape permet de se recentrer sur l’essentiel : « On commence à se demander ce qui est vraiment important pour soi ». Cette évolution personnelle s’inscrit dans un cheminement progressif. Gisele Bündchen explique qu’avec l’expérience, il devient plus facile d’assumer ses choix et de se sentir à l’aise avec son identité.

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Une force mentale qui se construit avec le temps

Au-delà de l’apparence, Gisele Bündchen insiste sur l’importance du bien-être mental et émotionnel. Selon elle, les années permettent de développer une forme de résilience face aux défis de la vie. « Avec l’âge viennent la force et la stabilité », explique-t-elle. Elle considère que chaque expérience contribue à construire une base solide pour avancer avec confiance : « On comprend que rien n’est la fin du monde. Tout est une saison, tout passe ». Cette vision met en avant une conception de la beauté davantage liée à l’équilibre global qu’à l’apparence seule.

Une approche de la beauté tournée vers le bien-être

La mannequin insiste sur le fait que l’apparence extérieure ne peut être dissociée du mode de vie. Elle rappelle l’importance de prendre soin de sa santé physique et mentale, en soulignant que le bien-être global influence l’image que l’on renvoie. « Rien ne peut remplacer un mode de vie équilibré », affirme-t-elle, mettant en avant le rôle du repos, de l’activité physique et d’un environnement positif. Elle évoque également l’importance de s’entourer de personnes inspirantes : « La qualité de votre vie dépend aussi de la qualité de vos liens ».

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Une perception de la beauté qui évolue avec l’âge

Avec le recul, Gisele Bündchen estime que le temps permet de développer un lien plus apaisé avec son image. Elle considère que chaque étape de la vie apporte de nouvelles opportunités d’évolution personnelle. « Avec chaque expérience viennent de grandes opportunités d’apprentissage », explique-t-elle, soulignant que les années participent à renforcer la confiance en soi.

En affirmant que « la quarantaine est un très bel âge », Gisele Bündchen propose une vision de la beauté plus libre, fondée sur l’expérience et l’acceptation de soi. Son témoignage illustre une évolution des discours autour de l’âge, où maturité et confiance deviennent des éléments centraux du bien-être.