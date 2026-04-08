À 64 ans, cette célèbre mannequin des années 1980 évoque la pression « de rester belle »

Figure emblématique des podiums des années 1980, la mannequin et actrice américaine Kim Alexis s’exprime aujourd’hui sur la pression liée à l’apparence et au vieillissement. Elle partage son regard sur l’évolution des standards de beauté et l’acceptation de soi avec l’âge.

Une icône des années 1980 confrontée aux injonctions à la jeunesse

Dans les années 1980, Kim Alexis s’impose comme l’un des visages majeurs de la mode internationale. Elle apparaît notamment dans Vogue et Cosmopolitan et défile pour plusieurs grandes maisons, dont Gucci et Ralph Lauren. Elle fait partie d’une génération de mannequins ayant marqué l’industrie aux côtés de Christie Brinkley, Janice Dickinson ou encore Paulina Porizkova.

Découverte à la fin des années 1970, Kim Alexis signe également un contrat important avec la marque de cosmétiques Revlon, contribuant à renforcer sa visibilité dans le secteur de la beauté. Aujourd’hui, l’ancienne top model évoque ouvertement les attentes auxquelles sont confrontées les femmes dans un milieu où la jeunesse est souvent valorisée.

« L’âge est inévitable » : un message d’acceptation

Dans une récente prise de parole partagée sur les réseaux sociaux, Kim Alexis affirme que la pression pour rester jeune constitue une réalité pour de nombreuses femmes. Elle souligne aussi l’importance d’accepter les changements liés au temps.

Elle insiste sur l’idée que la perception de la beauté évolue avec l’expérience de vie. Elle met en avant l’importance de la confiance en soi et d’un sentiment d’équilibre personnel, estimant que l’image ne se limite pas à l’apparence physique. Kim Alexis explique notamment que certaines transformations liées à l’âge, comme la ménopause ou les variations hormonales, peuvent avoir un impact sur le rapport au corps.

Une carrière marquée par les exigences de l’industrie de la mode

Comme d’autres mannequins de sa génération, Kim Alexis a été confrontée à des standards stricts en matière d’apparence physique. Elle explique avoir ressenti très tôt une pression pour correspondre aux attentes du secteur, notamment concernant la silhouette. Elle évoque les défis liés à l’hypothyroïdie, un trouble hormonal pouvant influencer le poids et le niveau d’énergie.

Kim Alexis indique que ces expériences ont contribué à modifier son rapport à l’image et à la performance physique. Elle souligne également que l’industrie de la mode peut parfois valoriser des critères difficiles à maintenir sur le long terme, ce qui peut encourager certaines personnalités à se retirer progressivement de la vie publique.

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Vieillir dans un secteur centré sur l’image

Kim Alexis estime que les modèles féminins restent souvent associés à une image figée dans le temps. Elle évoque l’idée selon laquelle certaines personnalités publiques peuvent ressentir une pression implicite à conserver l’apparence qu’elles avaient au début de leur carrière. Selon elle, le vieillissement demeure un sujet sensible dans les secteurs liés à l’image, même si les mentalités évoluent progressivement. Aujourd’hui, elle affirme privilégier une approche axée sur la santé globale et le bien-être plutôt que sur la recherche d’une apparence inchangée.

Un discours qui s’inscrit dans une évolution plus large

La prise de parole de Kim Alexis s’inscrit dans un contexte plus large où plusieurs personnalités publiques abordent la question du vieillissement et des normes de beauté. Ces dernières années, plusieurs mannequins et actrices ont encouragé une vision plus inclusive de l’âge dans la mode et les médias. Certaines campagnes valorisent désormais des profils plus variés, reflétant différentes étapes de la vie. Pour Kim Alexis, cette évolution pourrait contribuer à transformer la perception de la beauté et à réduire la pression ressentie par certaines femmes.

Aujourd’hui éloignée du rythme intense des podiums, Kim Alexis explique ainsi accorder davantage d’importance à l’équilibre personnel. Elle insiste sur l’idée que la confiance peut se renforcer avec l’expérience. Son témoignage met en lumière les défis auxquels peuvent être confrontées les femmes dans des secteurs où l’apparence occupe une place centrale, tout en soulignant la possibilité de redéfinir les critères de beauté au fil du temps.