Qui est Teagan Croft, l’actrice australienne en passe d’incarner « Raiponce » au cinéma ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Teagan Croft circule dans les discussions autour d’une possible adaptation en prise de vue réelle (live action, en anglais) du film d’animation « Raiponce ». L’actrice australienne serait évoquée parmi les talents susceptibles d’interpréter l’héroïne aux longs cheveux. Si aucune annonce officielle n’a confirmé ce casting, l’intérêt suscité par son nom a relancé la curiosité autour de son parcours.

Une actrice révélée très jeune à la télévision

L’actrice australienne Teagan Croft est née en avril 2004, à Sydney. Elle commence sa carrière très jeune, d’abord sur scène dans des productions théâtrales en Australie. Elle se fait connaître du grand public en 2018 en rejoignant la série « Titans », produite par DC. Dans cette adaptation de l’univers des comics, elle interprète Rachel Roth, également connue sous le nom de Raven, une adolescente dotée de pouvoirs surnaturels. Ce rôle lui permet d’acquérir une visibilité internationale et de se faire remarquer dans l’industrie audiovisuelle.

Une carrière qui s’élargit au cinéma et aux séries

Après son rôle dans « Titans », Teagan Croft poursuit sa carrière dans différents projets télévisés et cinématographiques. Elle apparaît notamment dans le film « True Spirit » (2023), diffusé sur Netflix, qui raconte l’histoire de la navigatrice australienne Jessica Watson. Dans ce long métrage, elle incarne la jeune sportive qui devient la plus jeune personne à réaliser un tour du monde en solitaire à la voile. Cette performance contribue à renforcer sa présence dans l’industrie du cinéma et à élargir son public.

Des rumeurs autour d’une adaptation de « Raiponce »

Depuis quelque temps, plusieurs médias et discussions en ligne évoquent l’éventualité d’une adaptation en prise de vue réelle (live action, en anglais) du film d’animation « Tangled » (Raiponce), sorti en 2010. Dans ce contexte, le nom de Teagan Croft est régulièrement mentionné par des fans et certains observateurs comme une actrice qui pourrait correspondre au rôle. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été annoncée concernant le casting d’une éventuelle adaptation ou la participation de l’actrice.

Une jeune actrice suivie par une nouvelle génération de fans

Avec ses rôles dans des séries populaires et des productions internationales, Teagan Croft s’est progressivement constituée une base de fans importante. Sa présence sur les réseaux sociaux et ses apparitions dans des projets destinés à un public jeune contribuent également à renforcer sa visibilité. Si les rumeurs autour de « Raiponce » restent à confirmer, elles témoignent néanmoins de l’intérêt croissant autour de sa carrière.

En résumé, Teagan Croft fait partie de la nouvelle génération d’actrices australiennes qui gagnent en visibilité à Hollywood. Révélée par la série « Titans » puis par le film « True Spirit », elle poursuit progressivement son parcours au cinéma et à la télévision. Les rumeurs la plaçant parmi les candidates possibles pour incarner « Raiponce » témoignent de l’attention grandissante portée à sa carrière, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite.