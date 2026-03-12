Dans une robe ornée de cristaux, Lucy Liu attire tous les regards

@lucyliu/Instagram

Dans une robe ornée de cristaux, l’actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a fait sensation sur le red carpet du TIME Women of the Year Gala 2026 à Los Angeles.

Une robe rétro du XVIIIe siècle

Lucy Liu portait une robe midi en velours noir, ornée de tassels de cristaux pendants qui captaient la lumière à chacun de ses mouvements. Les hanches volontairement exagérées rappelaient les paniers du XVIIIᵉ siècle, autrefois portés par Marie-Antoinette, apportant une touche dramatique et un clin d’œil historique revisité. L’ensemble était complété par des sandales à plateforme, une pochette élégante et des bijoux en diamant agrémentés d’une imposante pierre rose. Stylisée par Lee Harris, cette tenue mêlait avec raffinement l’opulence baroque et l’élégance contemporaine.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par ahikozaofficial (@ahikozaofficial)

Cheveux longs et naturel

Après un bob court remarqué dans la bande-annonce de son film « Rosemead », Lucy Liu arborait au TIME Women of the Year Gala 2026 une chevelure longue séparée par une raie au milieu, avec de larges boucles souples. Un maquillage rosé aux joues, accompagné de lèvres fuchsia, complétait ce look chic.

Les fans en admiration

La Toile s’est enflammée : « Lucy Liu, reine du red carpet ! », ou encore « Les cristaux et la robe, tu es sublime ! », se sont enthousiasmés les internautes, saluant son audace mode et sa beauté intemporelle.

En résumé, l’actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu transcende les époques en robe cristal baroque velours, prouvant que l’élégance intemporelle naît du mélange entre histoire et modernité. Ce look puissant consacre son retour en force sur la scène fashion internationale.

