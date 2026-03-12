À 60 ans, Cindy Crawford s’affiche sans maquillage et partage sa routine matinale

La mannequin américaine Cindy Crawford prouve qu’elle n’a besoin d’aucun artifice pour rayonner. La top model emblématique s’est dernièrement affichée sans maquillage dans une vidéo Instagram où elle partage sa routine matinale bien-être, entre soin de soi et douceur du quotidien.

Une beauté au naturel dans son jacuzzi

Au réveil, Cindy se montre visage naturel, encore en tenue de nuit, avant d’enfiler un peignoir et de démarrer ses rituels. Elle se glisse dans son bain à remous extérieur, façon baignade du matin, cheveux relevés en chignon flou et simple collier doré, affirmant pleinement son corps et ses 60 ans avec sérénité, tandis que la lumière douce du matin caresse sa peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford)

Une routine peau et bien-être très structurée

Sa matinée commence vers 6 h avec quelques étirements au bord du lit, puis un brossage à sec des jambes pour stimuler la circulation sanguine. Elle enchaîne avec un massage du visage au gua sha, puis des sessions de lumière rouge sur le cuir chevelu et le visage, des gestes qui font partie de sa routine personnelle pour entretenir l’éclat de sa peau et la vitalité de ses cheveux, sans prétendre fixer une norme ou un modèle à suivre à 60 ans.

Petits gestes santé et moment de « grounding »

Côté bien-être interne, la mannequin américaine Cindy Crawford avale un peu de vinaigre de cidre avant le petit déjeuner, puis sort marcher pieds nus sur l’herbe de son jardin en bord d’océan, pour se « connecter à la terre » et profiter de la lumière douce du matin. Ce temps en pleine nature, entre air frais, vue sur la mer et immersion dans le jacuzzi, est présenté comme « un vrai sas de décompression avant le rush de la journée ».

Il s’agit d’une routine qui lui est propre, difficilement accessible à tous, et en aucun cas une norme à suivre à 60 ans pour se sentir bien, mais plutôt un rituel personnel qui lui procure énergie et sérénité.

Sport, café au collagène et emails

Vers 7 h 45, elle enfile sa tenue de sport, se prépare un café enrichi en collagène, puis s’installe quelques minutes devant son ordinateur pour consulter ses mails. Sa routine se poursuit avec une séance de mouvement qui lui est propre : stretching, exercices sur appareil inversé, mini-trampoline, puis un entraînement encadré type Pilates. Ces gestes font partie de son rituel matinal personnel, adaptés à ses besoins et à son rythme, sans représenter un modèle ou une obligation pour quiconque à 60 ans.

Les fans adorent son authenticité

En légende, Cindy Crawford explique qu’elle aime cette routine parce qu’elle « la met sur de bons rails pour la journée », un rituel qui lui apporte équilibre et énergie dès le matin. Les commentaires saluent massivement « son naturel et sa simplicité ». « À 60 ans et sans maquillage, tu es éblouissante », « Inspirant de te voir assumer ton âge avec autant de sérénité », écrivent les internautes, conquis par ce mélange de simplicité et de self-love.

En partageant ces instants de sa matinée, Cindy Crawford rappelle ainsi que le bien-être passe avant tout par l’écoute de soi et le plaisir de ses propres rituels, plutôt que par des normes ou des standards à suivre. À 60 ans, elle incarne une sérénité naturelle et inspire ses fans à célébrer leur corps et leur quotidien avec authenticité.