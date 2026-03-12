Entre muscles et élégance, cette gymnaste olympique signe l’un de ses looks les plus forts

Anaëlle G.
@jordanchiles/Instagram

Entre muscles et élégance, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles signe l’un de ses looks les plus forts. Lors du TIME Women of the Year Gala 2026, la médaillée américaine a ébloui en robe argentée Tony Ward Couture, mêlant puissance athlétique et sophistication couture.

Une robe cut-out à message profond

Jordan Chiles portait au TIME Women of the Year Gala 2026 une robe colonne argentée – une pièce de la collection automne-hiver 2023/2024 – à encolure asymétrique sans manches et paillettes intégrales. Au niveau de la taille, une découpe était ornée de broderies bordeaux et noires évoquant comme « une blessure » qui la rendait « plus forte ».

Ce choix stylisé par Jason Rembert mettait en valeur la silhouette de Jordan Chiles, avec boucles d’oreilles diamantées, brushing lisse par SherriAnn Cole et make-up glowy aux cils longs par Dee Carrion.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jordan Chiles (@jordanchiles)

Un gala chargé d’émotion

Avant la soirée, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles a participé au TIME Women of the Year Leadership Forum en mini-robe blazer Helsa Studio à grand nœud col blanc, aux côtés de la joueuse américaine de basket-ball Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) et la joueuse internationale américaine de soccer Kelley O’Hara (soccer olympique), pour un panel sur le pouvoir du sport féminin – un écrin parfait pour son look résilient.

Les fans conquis par sa force

Les réactions ne cessent d’affluer depuis l’événement : « Muscles et élégance, Jordan tu es une guerrière ! », ou encore « Ce cut-out est puissant, tu portes ta force comme une couronne ! », s’enthousiasment les fans, célébrant cette olympienne qui transforme les épreuves en triomphes mode.

En résumé, Jordan Chiles fusionne athlétisme d’élite et haute couture dans un look symbolique de résilience. Cette robe « blessée, mais plus forte » incarne parfaitement son parcours, prouvant que la vraie élégance naît de la vulnérabilité librement affichée.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
L’actrice Lily-Rose Depp fait renaître l’imprimé léopard avec allure
Article suivant
À 60 ans, Cindy Crawford s’affiche sans maquillage et partage sa routine matinale

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Qui est Teagan Croft, l’actrice australienne en passe d’incarner « Raiponce » au cinéma ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Teagan Croft circule dans les discussions autour d’une possible adaptation en prise...

« Elle est sublime » : Selena Gomez séduit avec un look très solaire

La maquilleuse Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) a partagé un selfie doré de l'auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena...

Dans une robe ornée de cristaux, Lucy Liu attire tous les regards

Dans une robe ornée de cristaux, l'actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a fait sensation...

À 60 ans, Cindy Crawford s’affiche sans maquillage et partage sa routine matinale

La mannequin américaine Cindy Crawford prouve qu’elle n’a besoin d’aucun artifice pour rayonner. La top model emblématique s’est...

L’actrice Lily-Rose Depp fait renaître l’imprimé léopard avec allure

Les tendances mode ont souvent la particularité de revenir sur le devant de la scène après avoir été...

« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion...