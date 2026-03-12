Entre muscles et élégance, cette gymnaste olympique signe l’un de ses looks les plus forts

Entre muscles et élégance, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles signe l’un de ses looks les plus forts. Lors du TIME Women of the Year Gala 2026, la médaillée américaine a ébloui en robe argentée Tony Ward Couture, mêlant puissance athlétique et sophistication couture.

Une robe cut-out à message profond

Jordan Chiles portait au TIME Women of the Year Gala 2026 une robe colonne argentée – une pièce de la collection automne-hiver 2023/2024 – à encolure asymétrique sans manches et paillettes intégrales. Au niveau de la taille, une découpe était ornée de broderies bordeaux et noires évoquant comme « une blessure » qui la rendait « plus forte ».

Ce choix stylisé par Jason Rembert mettait en valeur la silhouette de Jordan Chiles, avec boucles d’oreilles diamantées, brushing lisse par SherriAnn Cole et make-up glowy aux cils longs par Dee Carrion.

Un gala chargé d’émotion

Avant la soirée, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles a participé au TIME Women of the Year Leadership Forum en mini-robe blazer Helsa Studio à grand nœud col blanc, aux côtés de la joueuse américaine de basket-ball Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) et la joueuse internationale américaine de soccer Kelley O’Hara (soccer olympique), pour un panel sur le pouvoir du sport féminin – un écrin parfait pour son look résilient.

Les fans conquis par sa force

Les réactions ne cessent d’affluer depuis l’événement : « Muscles et élégance, Jordan tu es une guerrière ! », ou encore « Ce cut-out est puissant, tu portes ta force comme une couronne ! », s’enthousiasment les fans, célébrant cette olympienne qui transforme les épreuves en triomphes mode.

En résumé, Jordan Chiles fusionne athlétisme d’élite et haute couture dans un look symbolique de résilience. Cette robe « blessée, mais plus forte » incarne parfaitement son parcours, prouvant que la vraie élégance naît de la vulnérabilité librement affichée.