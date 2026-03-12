« Elle est sublime » : Selena Gomez séduit avec un look très solaire

La maquilleuse Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) a partagé un selfie doré de l’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez sur Instagram, capturant un éclat printanier sous la lumière naturelle.

Un « glow makeup » aux tons chauds et lumineux

Sur cette photo baignée de soleil, Selena Gomez arbore un maquillage solaire maîtrisé : highlighter doré qui sculpte ses pommettes, fard pêche irisé pour un effet « bonne mine », yeux smoky subtil aux cils allongés, et lèvres glossy rosé pulpeuses. Ses cheveux bruns ondulés cascadent librement, encadrant un sourire confiant, le tout dans un pull noir texturé pour un contraste chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JENNA NICOLE (@jennanicoleofficial)

Authenticité et lumière naturelle

Ce selfie, pris en intérieur avec une verrière inondée de lumière, met en valeur la peau naturelle de Selena Gomez, pour un rendu hyper glowy et vivant qui évoque un réveil ensoleillé. Jenni Nicole signe un beauty look effortless, parfait pour un vibe estivale.

Les fans en extase : « Hyper solaire ! »

Les commentaires explosent d’admiration : « Elle est sublime, ce glow solaire est fou ! », ou encore « Hyper solaire Selena, tu illumines tout ! », s’enthousiasment les fans, saluant ce make-up qui capture l’essence joyeuse et rayonnante de Selena Gomez.

En résumé, Selena Gomez, sublimée par Jenni Nicole, incarne la beauté solaire dans ce selfie lumineux qui célèbre la simplicité glowy. Un look inspirant qui prouve que « l’éclat véritable » vient parfois d’une simple lumière naturelle et d’un maquillage glowy.