« Elle est sublime » : Selena Gomez séduit avec un look très solaire

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

La maquilleuse Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) a partagé un selfie doré de l’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez sur Instagram, capturant un éclat printanier sous la lumière naturelle.

Un « glow makeup » aux tons chauds et lumineux

Sur cette photo baignée de soleil, Selena Gomez arbore un maquillage solaire maîtrisé : highlighter doré qui sculpte ses pommettes, fard pêche irisé pour un effet « bonne mine », yeux smoky subtil aux cils allongés, et lèvres glossy rosé pulpeuses. Ses cheveux bruns ondulés cascadent librement, encadrant un sourire confiant, le tout dans un pull noir texturé pour un contraste chic.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par JENNA NICOLE (@jennanicoleofficial)

Authenticité et lumière naturelle

Ce selfie, pris en intérieur avec une verrière inondée de lumière, met en valeur la peau naturelle de Selena Gomez, pour un rendu hyper glowy et vivant qui évoque un réveil ensoleillé. Jenni Nicole signe un beauty look effortless, parfait pour un vibe estivale.

Les fans en extase : « Hyper solaire ! »

Les commentaires explosent d’admiration : « Elle est sublime, ce glow solaire est fou ! », ou encore « Hyper solaire Selena, tu illumines tout ! », s’enthousiasment les fans, saluant ce make-up qui capture l’essence joyeuse et rayonnante de Selena Gomez.

En résumé, Selena Gomez, sublimée par Jenni Nicole, incarne la beauté solaire dans ce selfie lumineux qui célèbre la simplicité glowy. Un look inspirant qui prouve que « l’éclat véritable » vient parfois d’une simple lumière naturelle et d’un maquillage glowy.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Dans une robe ornée de cristaux, Lucy Liu attire tous les regards
Article suivant
Qui est Teagan Croft, l’actrice australienne en passe d’incarner « Raiponce » au cinéma ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Qui est Teagan Croft, l’actrice australienne en passe d’incarner « Raiponce » au cinéma ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Teagan Croft circule dans les discussions autour d’une possible adaptation en prise...

Dans une robe ornée de cristaux, Lucy Liu attire tous les regards

Dans une robe ornée de cristaux, l'actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a fait sensation...

À 60 ans, Cindy Crawford s’affiche sans maquillage et partage sa routine matinale

La mannequin américaine Cindy Crawford prouve qu’elle n’a besoin d’aucun artifice pour rayonner. La top model emblématique s’est...

Entre muscles et élégance, cette gymnaste olympique signe l’un de ses looks les plus forts

Entre muscles et élégance, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles signe l’un de ses looks les plus forts....

L’actrice Lily-Rose Depp fait renaître l’imprimé léopard avec allure

Les tendances mode ont souvent la particularité de revenir sur le devant de la scène après avoir été...

« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion...