En tenue de plage, Elizabeth Hurley signe le retour d’une tendance estivale

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a partagé sur Instagram un look de plage qui remet au goût du jour une tendance estivale bien pratique : la jupe – ou le paréo – porté par-dessus un deux-pièces.

La jupe de plage, tendance de l’été

Sur le cliché, Elizabeth Hurley pose adossée à un mur, devant quelques palmiers en pot. Par-dessus son ensemble de plage noir, elle porte un pantalon léger et fluide, noué à la taille et fendu haut sur les côtés, créant l’illusion d’une jupe portefeuille. Un effet vaporeux et élégant, qui transforme une simple tenue de plage en véritable look pensé. Cette pièce à enfiler par-dessus un deux-pièces s’impose comme l’un des incontournables de la saison.

 

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Une pièce signée de sa propre marque

Ce choix n’a rien d’un hasard. La tenue d’Elizabeth Hurley est en effet issue de sa propre marque de vêtements de plage, lancée il y a une vingtaine d’années. Designer autant qu’égérie, Elizabeth Hurley met régulièrement en scène ses créations sur son compte Instagram, confirmant son statut de référence en matière de mode balnéaire. Une casquette d’entrepreneuse qu’elle affiche avec le même naturel que ses apparitions sur les tapis rouges.

Avec ce look, Elizabeth Hurley prouve ainsi une fois de plus qu’elle maîtrise les codes de la mode estivale. En remettant sur le devant de la scène la jupe portée par-dessus un deux-pièces, elle signe le retour d’une tendance aussi chic que fonctionnelle. De quoi inspirer, à coup sûr, les vacancières en quête d’idées pour l’été.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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