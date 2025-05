Rihanna crée la surprise au Met Gala… et ce n’est pas juste pour sa tenue spectaculaire

C’est un moment que personne n’avait vu venir. Le 5 mai 2025, la cérémonie du Met Gala, organisée à New York, a une fois encore tenu toutes ses promesses en matière de mode, de célébrités et de moments mémorables. Cette année, tous les regards étaient tournés vers une invitée en particulier : Rihanna.

Une apparition remarquée sur le tapis rouge

Non seulement la chanteuse a ébloui dans une robe noire sophistiquée au style dramatique, mais elle en a profité pour annoncer, sans un mot, une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son troisième enfant. Habituée à faire sensation, Rihanna a su orchestrer son arrivée de manière magistrale.

Vêtue d’une longue robe noire aux lignes épurées et coiffée d’un large chapeau dissimulant partiellement son visage, la star est apparue rayonnante. C’est au moment où les objectifs se sont braqués sur son ventre arrondi que l’assistance a compris : la chanteuse attend un nouvel enfant. Une révélation silencieuse mais puissante, fidèle à son sens du style et de la mise en scène.

Quelques jours plus tôt sur Instagram, Rihanna apparaissait pourtant sans ventre arrondi dans la campagne de sa marque de lingerie Fenty, « Soft N’ Savage ». Ce contraste soigneusement orchestré a renforcé l’effet de surprise sur le tapis rouge du Met Gala.

A$AP Rocky confirme la nouvelle

Rihanna n’a pas pris la parole lors de l’événement. Son compagnon, le rappeur A\$AP Rocky, en revanche, a confirmé la nouvelle. Lui-même coprésident de cette édition 2025 du Met Gala aux côtés du pilote automobile britannique Lewis Hamilton et de l’acteur et réalisateur américain Colman Domingo, il s’est exprimé simplement : « Merci, merci, merci. Je suis heureux que tout le monde soit content pour nous, parce que nous sommes vraiment heureux ». Une déclaration brève mais touchante, à l’image du couple, qui gère sa communication familiale avec discrétion et élégance.

Cette « stratégie de communication » rappelle celle que Rihanna avait adoptée en 2023 pour annoncer sa deuxième grossesse. À l’époque, elle avait attendu la mi-temps du Super Bowl pour dévoiler son baby bump dans une performance aérienne qui avait battu des records d’audience, réunissant plus de 118 millions de téléspectateurs.

Et la musique dans tout ça ?

Cette annonce ravive aussi une question persistante chez les fans : où en est le neuvième album de Rihanna ? Depuis « ANTI » en 2016, la chanteuse n’a pas sorti de projet solo, malgré quelques collaborations et la chanson « Lift Me Up », issue de la bande originale de « Black Panther: Wakanda Forever » en 2022.

Interrogée en avril 2024 par Interview Magazine, Rihanna avait évoqué ses difficultés à accorder ses inspirations visuelles et musicales : « Mon cerveau travaille à l’envers en ce moment. J’ai tous ces visuels… mais je n’ai pas encore les chansons pour les accompagner. ». Autrement dit, si un album est bien en préparation, la priorité semble pour l’instant centrée sur sa vie de famille.

Rihanna prouve une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de conjuguer vie personnelle, image publique et pouvoir médiatique. Son apparition au Met Gala 2025 restera comme l’un des moments les plus marquants de cette édition. Sans un mot, elle a su capter l’attention du monde entier. Et si l’attente musicale continue, ses fans peuvent se réjouir de voir leur icône épanouie.