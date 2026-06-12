Rihanna surprend avec une transformation capillaire inspirée des années 1960

Léa Michel
@badgalriri / Instagram

La chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna n’a jamais cessé de réinventer son image. Elle a dernièrement présenté une nouvelle transformation capillaire majeure, à l’occasion d’une séance photo pour un magazine indépendant new-yorkais. Au programme : une blondeur lumineuse et un chignon volumineux directement référencé aux icônes des années 1960. Le résultat a immédiatement fait sensation sur les réseaux sociaux.

Une couverture mode très attendue

Les images, publiées sur son compte Instagram, montrent Rihanna sous un jour radicalement différent. Exit la chevelure brune ou rouge profond qui a marqué ses dernières apparitions publiques : place à une blondeur claire, presque platine. Une mue capillaire d’autant plus marquante qu’elle s’accompagne d’un styling à la fois théâtral et précis dans ses références. L’éditorial photo présente la chanteuse dans une succession de looks couture où la nouvelle teinte fait office de fil conducteur. Chaque image, chaque tenue, chaque pose semble pensée comme un véritable tableau visuel.

Un beehive blond, hommage aux divas des années 1960

Le détail beauté qui rend la séance particulièrement référencée, c’est la coiffure. Rihanna y apparaît en effet avec un beehive – ce chignon volumineux relevé en hauteur, popularisé au début des années 1960 par les coiffeuses de Hollywood. À l’époque, c’était la coiffure signature des grandes muses du cinéma américain et anglais : Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s », Brigitte Bardot dans plusieurs de ses films français, ou encore Aretha Franklin sur ses pochettes d’album.

Plus tard, la mèche torturée de Amy Winehouse avait redonné au beehive ses lettres de noblesse contemporaines. Aujourd’hui, c’est Rihanna qui s’empare de cette esthétique – preuve, s’il en fallait, du retour en force des codes vintage sur les podiums et les éditoriaux mode.

 

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Plusieurs looks couture pour une séance maîtrisée

Pour accompagner cette nouvelle coiffure, Rihanna a multiplié les références dans ses tenues. Sur l’un des clichés, elle pose dans une robe noire et rouge à franges florales, superposée à un costume d’arlequin de cirque. Aux poignets, une superposition de bracelets dorés vient renforcer la dimension graphique du look.

Sur une autre image, elle porte une cape patchwork issue de la collection haute couture printemps-été 2026 d’une grande maison parisienne, accompagnée d’escarpins noirs effilés et de bagues sculpturales. À chaque image, le styling alterne entre théâtralité et précision couture. Une démonstration parfaite de ce que Rihanna sait faire de mieux : transformer un éditorial mode en véritable performance visuelle.

Avec cette transformation blonde et ce beehive référencé, Rihanna signe ainsi l’une de ses séances mode les plus marquantes de l’année. Une démonstration qui rappelle qu’elle est l’une des artistes les plus capables de réinventer son image sans jamais perdre son identité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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