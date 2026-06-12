Dans un deux-pièces bleu/vert, Sofia Vergara confirme son goût pour les silhouettes ajustées

Julia P.
@sofiavergara / Instagram

L’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara a publié un nouveau cliché sur Instagram – un simple miroir-selfie pris aux côtés d’une amie – dans lequel elle apparaît dans un ensemble deux-pièces bleu/vert particulièrement réussi. Un look qui résume parfaitement la signature mode qu’elle cultive depuis des années.

Un haut bandeau bleu-vert à l’imprimé aquarelle

Sur la photo partagée sur ses réseaux, Sofia Vergara porte un haut bandeau sans bretelles dans une palette mêlant des dégradés de bleu profond et de vert turquoise. Le détail qui rend la pièce particulièrement marquante : son imprimé d’inspiration aquarelle, presque pictural, qui donne au tissu une dimension presque artistique. À chaque mouvement, les nuances semblent se fondre les unes dans les autres. L’encolure droite dégage parfaitement la ligne des clavicules et des épaules. Un parti pris graphique qui sculpte la silhouette en mettant la peau en valeur.

Une jupe assortie pour un total look fluide

Pour structurer l’ensemble, l’actrice a opté pour une jupe assortie au haut, dans la même teinte bleu-vert et le même imprimé aquarelle. Une cohérence chromatique qui transforme la silhouette en un véritable bloc visuel – exactement ce que recherchent aujourd’hui les stylistes des podiums printemps-été 2026, friands des total looks coordonnés. Entre le haut et la jupe, une fine bande de ventre apparente apporte une touche de modernité à l’ensemble.

 

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Une silhouette signature pour Sofia Vergara

Cet ensemble s’inscrit dans une démarche très cohérente. Depuis des années, Sofia Vergara cultive un style jouant sur l’ajustement de pièces près du corps et les couleurs profondes. Une signature qui colle parfaitement à la silhouette qui l’a rendue célèbre, notamment dans la série « Modern Family » où elle a incarné l’iconique Gloria pendant onze saisons. Côté coiffure, l’actrice est restée fidèle à sa propre identité visuelle : longs cheveux bruns lissés, raie au milieu, tombant en cascade au-dessus des épaules. Une coupe simple, mais immédiatement reconnaissable pour ses fans.

Le retour de la palette bleu-vert sur les podiums

Au-delà du look individuel, le choix chromatique d’aujourd’hui s’inscrit dans une vraie tendance. Sur les défilés printemps-été 2026, les nuances vert d’eau, bleu canard et turquoise se sont multipliées – preuve que cette palette, longtemps réservée à l’univers du sport ou des vacances, gagne désormais ses lettres de noblesse dans les vestiaires habillés.

Avec cet ensemble bleu-vert, Sofia Vergara signe ainsi l’un de ses plus beaux clichés Instagram de l’année. Une tenue estivale parfaitement maîtrisée, qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés et d’inspirer les fans de mode.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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