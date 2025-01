Rina Fukushi, la mannequin japonaise qui séduit les podiums

À 25 ans, Rina Fukushi s’impose comme l’un des visages incontournables du mannequinat international. Avec son charisme naturel et son talent indéniable, Rina ne cesse de séduire les podiums et de conquérir l’industrie de la mode, s’imposant comme l’un des visages les plus prometteurs de sa génération.

Un parcours marqué par la diversité

Née à Manille, aux Philippines, d’une mère philippine et d’un père japonais, Rina Fukushi a grandi à Tokyo, bercée par deux cultures et parlant couramment le japonais et le tagalog. Issue d’un métissage, elle s’identifie comme hafu (terme japonais désignant les personnes d’origine mixte), une identité qui lui a valu des moqueries et du harcèlement scolaire durant son enfance. Mais loin de se laisser décourager, elle a su transformer cette singularité en force, faisant aujourd’hui de sa beauté atypique un atout majeur sur les podiums.

Une ascension fulgurante dans la mode

Rina Fukushi a été découverte à seulement 14 ans et a très vite attiré l’attention des grands noms de l’industrie. Vogue l’a qualifiée de « saisissante », soulignant ses épais sourcils noirs, ses lèvres pulpeuses et son regard intense. Désormais, elle enchaîne les collaborations avec les plus grandes maisons de luxe :

Miu Miu

Marc Jacobs

Louis Vuitton

Alexander Wang

Bottega Veneta

Ses apparitions sur les podiums et dans les campagnes publicitaires de ces marques prestigieuses confirment son statut de mannequin international.

Une nouvelle génération de top models asiatiques

Dans un monde de la mode longtemps dominé par les standards occidentaux, Rina Fukushi fait partie de cette nouvelle vague de mannequins asiatiques qui bousculent les codes et imposent une vision plus inclusive de la beauté. Son ascension est un symbole de diversité et d’ouverture, inspirant de nombreuses jeunes filles issues de cultures métissées.

Rina Fukushi est ainsi une figure montante qui marque l’industrie de la mode de son empreinte unique. Grâce à son talent et son charisme, il n’y a aucun doute qu’elle continuera à séduire les podiums du monde entier pour les années à venir !