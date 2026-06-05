Dans une robe aux détails argentés, Lili Reinhart illumine le tapis rouge

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

La saison des récompenses réserve toujours de beaux moments mode, et les Gotham Television Awards 2026 n’ont pas fait exception. Sur le tapis rouge de cette cérémonie new-yorkaise, l’actrice américaine Lili Reinhart a marqué les esprits dans une création Valentino sur mesure, mêlant raffinement à l’ancienne et touche de modernité.

Une robe jaune tout en scintillement

L’actrice, révélée par la série « Riverdale », a opté pour une longue robe dans un ton jaune pâle, recouverte de minuscules ornements scintillants aux reflets argentés qui accrochaient la lumière sous tous les angles. Signée Valentino par son directeur artistique Alessandro Michele, la pièce se distingue par une encolure souple et drapée et par une broderie plus sombre, disposée en éventail autour de la taille, façon Art déco. Un travail de détail qui conférait à l’ensemble une dimension sculpturale.

Un jeu de contrastes et de fentes

La véritable surprise se trouvait à l’arrière et sur les côtés. La robe de Lili Reinhart jouait le contraste grâce à un panneau noir, qui tranchait avec le devant scintillant et flottait derrière l’actrice à la manière d’une cape. Deux fentes latérales hautes apportaient par ailleurs du mouvement à chaque pas, éloignant le modèle d’une robe du soir dite classique.

Des accessoires choisis avec soin

Fidèle à l’esprit de la maison, Lili Reinhart a accessoirisé sa tenue avec les sandales Rockstud de Valentino, qui ajoutaient une touche « plus rock » à cet ensemble sophistiqué. De délicates boucles d’oreilles pendantes complétaient le look sans éclipser les détails de la robe. L’actrice a laissé ses cheveux blonds ondulés au naturel, avec une raie au milieu, et opté pour un maquillage discret.

Avec cette création Valentino sur mesure, Lili Reinhart a ainsi signé l’un des looks les plus remarqués de la soirée. Entre tons de jaune, broderies en éventail et jeu de fentes, elle a prouvé qu’une robe du soir pouvait conjuguer élégance intemporelle et parti pris créatif. Une apparition qui restera parmi les temps forts mode des Gotham Television Awards 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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