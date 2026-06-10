« Encore plus belle en vieillissant » : Cindy Crawford réinvente la tenue de plage avec élégance

La mannequin américaine Cindy Crawford est l’une des silhouettes les plus regardées de la planète mode. Sur une nouvelle photo publiée par sa propre marque de cosmétiques, elle s’expose, alanguie au soleil, dans une mise en scène à mi-chemin entre le candide et le tapis rouge. Et le résultat, sans surprise, fait l’unanimité.

Un clin d’œil aux années 90

Sur le cliché, Cindy Crawford pose nonchalamment, assise dans un fauteuil en bois, les pieds posés sur une table d’extérieur. Elle porte un une-pièce noire à décolleté plongeant, surmonté d’un collier tennis en diamants étincelants. Aux pieds, des sandales noires à talons. Sur les épaules, un peignoir blanc en éponge tombe avec une nonchalance étudiée.

Le clin d’œil aux années 1990 ne s’arrête pas là. Cindy Crawford arbore un brushing volumineux, une paire de lunettes cat-eye noires, et tient à la main un livre signé Claudia Schiffer, consacré à la photographie de mode de cette même décennie. Tout dans le styling, donc, joue à fond la carte du retour à son apogée.

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Les internautes unanimes

Sous la photo, les commentaires affichent une rare unanimité. Les internautes saluent à la fois la beauté de l’apparition, mais aussi – et surtout – la façon dont Cindy Crawford vieillit en acceptant pleinement. « Encore plus belle en vieillissant », écrit l’une. « Une preuve que la beauté n’a pas d’âge », ajoute une autre. Une déferlante admirative qui, en pleine époque de hyper-correction esthétique, prend des airs de tribune en faveur de l’acceptation du temps.

Avec ce cliché, la mannequin Cindy Crawford rappelle ainsi qu’à 60 ans, l’élégance n’a pas de date d’expiration – si certaines personnes en doutaient encore.