Shakira illumine le tapis rouge dans une robe aux détails féeriques

À l’approche de l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année 2026, la chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira frappe fort. Elle a signé une apparition aussi solaire que symbolique, dans une robe ornée de papillons brodés – clin d’œil à ce qu’elle décrit comme « une nouvelle renaissance ».

Une robe-papillon, manifeste de renaissance

Sur la photo, signée du photographe colombo-américain Ruven Afanador, Shakira pose allongée sur une banquette tapissée de brocart. Elle y porte une robe nuisette à encolure drapée, taillée dans une maille couleur chair tellement délicate qu’elle se confond avec la peau. Effet ajouré, ponctué d’une fente cuisse sur le côté. Le cœur du look, c’est cette pluie de papillons multicolores qui parsèment toute la matière. Brodés à la main, chaque insecte semble s’envoler du tissu, jouant la carte du trompe-l’œil.

Un parti pris hautement symbolique : dans de nombreuses cultures – et tout particulièrement en Amérique latine -, le papillon représente la métamorphose, la renaissance, et la libération après une période d’épreuve. Difficile, donc, de ne pas y voir le manifeste discret d’une artiste qui revient transformée. Sous la robe, Shakira a opté pour un ton chair, qui apportent la touche de couverture nécessaire sans nuire à l’illusion « seconde peau » de l’ensemble. La maille reste, elle, ajourée d’un bout à l’autre.

Une beauté solaire au service du message

Côté coiffure et beauté, Shakira a misé sur la simplicité. Ses longs cheveux blond miel, descendant jusqu’à la taille, ont été coiffés en brushing lisse pour mettre en valeur ses balayages aux dégradés multiples. Côté maquillage, une bouche pêche matifiée, un fard à paupières rose pâle et une touche de rose lumineux sur les pommettes : une mise en beauté discrètement solaire, en accord avec l’esthétique générale de la séance.

Une approche épurée qui laisse toute la place à la robe et à ses papillons. Comme si Shakira avait voulu, dans cette image, exprimer à la fois la délicatesse de l’envol et la solidité de celle qui sait, enfin, à quoi ressemble la liberté.

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« La vie continue » : Shakira sur les épreuves traversées

L’image accompagne une longue interview dans laquelle Shakira revient sur les dernières années – particulièrement éprouvantes pour elle. À 49 ans, elle est sortie d’une période douloureuse marquée par la fin, en 2022, de son union avec le footballeur Gerard Piqué, après douze années de vie commune et deux enfants. Elle a également récemment été acquittée dans une affaire de fraude fiscale qui l’opposait depuis des années à l’État espagnol.

Dans cette interview, elle confie avoir trouvé dans ces épreuves une force qu’elle ne se connaissait pas. « À travers ces moments difficiles, j’ai découvert à quel point nous sommes tous résilients (…) La vie peut être une garce, mais elle vaut tellement la peine d’être vécue, parce que les amis sont là pour toi », résume-t-elle. Et d’ajouter, avec une lucidité désarmante : « Quand ton monde s’effondre, tu dois quand même te lever, payer les factures, préparer le petit-déjeuner et emmener tes enfants à l’école. La vie doit continuer ».

Cap sur juillet 2026 et la Coupe du monde

Cette apparition tombe à pic. Shakira s’apprête en effet à monter sur la scène la plus regardée de l’été : celle du tout premier show de mi-temps organisé lors d’une finale de Coupe du monde de football, prévue le 19 juillet 2026. Un événement attendu par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, et qui consacrera la chanteuse à une nouvelle étape mythique de sa carrière.

Seize ans après Waka Waka – son hit officiel pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud -, l’interprète du hit « Hips Don’t Lie » revient ainsi à ses amours footballistiques, et cette fois pour le rendez-vous le plus prestigieux du sport mondial.

Avec cette robe brodée de papillons, Shakira fait ainsi bien plus que « poser pour une couverture mode ». Elle envoie un message : celui d’une femme qui, après des années de tempêtes, accueille désormais une nouvelle saison de sa vie avec sérénité. Et offre à ses fans un avant-goût visuel de ce qu’elle s’apprête à incarner sur l’une des scènes les plus regardées au monde : celle d’une artiste libre, et plus inspirée que jamais.