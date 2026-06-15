Dans une robe drapée, Kim Kardashian attire tous les regards à Monaco

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian ne passe jamais inaperçue, et son récent passage à Monaco n’a pas fait exception. À l’occasion du Grand Prix de Formule 1, elle a attiré tous les regards dans une élégante robe drapée couleur crème, signée Gucci. Une apparition qu’elle a partagée avec ses abonnés Instagram.

Une robe drapée

Pour cette journée de course, Kim Kardashian a misé sur une robe longue en jersey couleur crème. La pièce se distingue par une encolure asymétrique et une unique manche longue, délicatement drapée sur une épaule. Un jeu de fronces au niveau de la taille structure l’ensemble, tandis que le tissu fluide épouse la ligne du corps avant de tomber jusqu’au sol. Un drapé d’inspiration antique, à la fois épuré et raffiné.

Un dos ouvert spectaculaire

Si la robe paraissait sobre de face, elle réservait une véritable « surprise » de dos. Largement ouvert, celui-ci s’accompagnait d’un effet de drapé sculptural au niveau des reins, apportant une touche spectaculaire à l’ensemble. Ce contraste entre une façade épurée et un dos « audacieux » a constitué l’un des moments mode les plus commentés du week-end monégasque.

 

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Des accessoires soigneusement choisis

Côté accessoires, Kim Kardashian a opté pour de grandes lunettes de soleil aux verres violets, ainsi que pour des escarpins noirs à mors signés Gucci. Elle a complété le tout par un chignon souple, agrémenté de quelques mèches encadrant le visage. Un look qu’elle a coordonné avec sa sœur Khloé, elle aussi vêtue de crème, pour un duo parfaitement assorti.

Avec cette robe drapée couleur crème, Kim Kardashian a ainsi une nouvelle fois prouvé sa maîtrise de l’art de l’apparition. Elle n’a pas été aperçue lors du Grand Prix de Barcelone du 14 juin 2026 devant les caméras, ce qui laisse penser que sa présence est restée discrète ou simplement absente de cet événement. Reste à voir si elle fera une prochaine apparition sur un autre Grand Prix de Formule 1 d’ici la fin de la saison 2026, une éventualité qui ne manquerait pas de relancer l’attention autour de ses apparitions très commentées.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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