En tenue de plage, Elizabeth Hurley célèbre ses 61 ans avec un message plein d’optimisme

Elizabeth Hurley a récemment fête ses 61 ans avec le sourire. L’actrice et mannequin britannique a célébré son anniversaire sur Instagram, en partageant un cliché pris au bord de l’eau, accompagné d’un message résolument optimiste. L’occasion, pour elle, de livrer une jolie leçon de vie sur le temps qui passe.

Un message plein d’optimisme

« Joyeux anniversaire à moi ! », a écrit Elizabeth Hurley en légende de sa publication. Elle confie avoir longtemps redouté que « la vie devienne moins excitante avec les années » – avant de constater tout le contraire. « J’adore ma vie aujourd’hui », affirme-t-elle, en invitant à garder la tête haute et à ne rien lâcher. Un état d’esprit positif qu’elle accompagne de profonds remerciements envers ses « amis et sa famille extraordinaires », ainsi que ses fans, salués pour leur fidélité. « Cette année a déjà été riche en émotions et j’ai hâte de voir la suite », ajoute-t-elle.

Une apparition au bord de l’eau

Pour illustrer ce moment, Elizabeth Hurley a opté pour une photo en tenue de plage, prise face à l’eau, une serviette aux teintes colorées à la main. Connue pour son aisance devant l’objectif et son image solaire, elle confirme une nouvelle fois sa sérénité et sa confiance, à un âge où elle accepte pleinement qui elle est. Une apparition fidèle à l’esprit lumineux de sa publication.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Entourée de ses proches

Sans surprise, le message a déclenché une vague d’affection en commentaire. Parmi les plus touchants, celui de son fils Damian, 24 ans, qui lui a déclaré tout son amour. L’actrice, qui dit puiser son bonheur dans ses proches, file par ailleurs visiblement le « parfait amour » avec le musicien Billy Ray Cyrus, à qui elle est liée depuis 2025. Le couple partage son temps entre la ferme de l’artiste, dans le Tennessee, et la maison de campagne de l’actrice, en Angleterre. Entre jardinage, musique et soirées au coin du feu, elle résume leur quotidien d’un mot : « le bonheur ».

Elizabeth Hurley signe ainsi bien plus qu’un simple message d’anniversaire : un véritable plaidoyer pour avancer dans la vie avec optimisme et gratitude. En rappelant que les plus belles années ne sont pas forcément derrière soi, elle délivre un message inspirant, qui a visiblement touché sa communauté. De quoi aborder cette nouvelle année avec confiance.