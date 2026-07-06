Dans une robe en résille rouge, Emily Ratajkowski fait sensation

La mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski a une nouvelle fois attiré tous les regards sur Instagram. Elle a partagé plusieurs images et vidéos dans lesquelles elle apparaît vêtue d’une robe en résille rouge.

Emily Ratajkowski mise sur une robe rouge spectaculaire

Emily Ratajkowski a récemment dévoilé un carrousel sur Instagram où on y découvre une longue robe en résille rouge vif, dotée de manches longues et d’un dos ouvert. Une silhouette qui correspond parfaitement au style auquel elle a habitué ses abonnés. Pour accompagner cette tenue, Emily Ratajkowski a laissé ses cheveux bruns détachés et choisi un maquillage lumineux, relevé par une bouche rose nude.

Une petite frayeur immortalisée en vidéo

L’une des vidéos publiées montre un moment inattendu. Alors qu’elle prenait la pose devant un paysage ensoleillé, Emily Ratajkowski a manqué de perdre l’équilibre. Heureusement, elle s’est rapidement rattrapée en s’agrippant à une rambarde. Cette petite mésaventure n’a pas empêché les internautes de se concentrer sur son look, qui a largement retenu l’attention.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par offfbrand (@sekhencal)

Les internautes sous le charme

Les commentaires enthousiastes n’ont pas tardé à apparaître sous la publication. De nombreux fans ont salué la beauté d’Emily Ratajkowski et l’élégance de sa tenue. Quelques heures après sa mise en ligne, le carrousel totalisait déjà près de 300 000 mentions « J’aime ». Très active sur les réseaux sociaux, Emily Ratajkowski partage régulièrement ses looks et ses moments du quotidien, pour le plus grand plaisir de sa communauté.

Entre chic et élégance, Emily Ratajkowski a ainsi une nouvelle fois fait sensation sur Instagram. Sa robe en résille rouge a séduit ses fans, qui n’ont pas manqué de lui témoigner leur admiration dans les commentaires.