La robe fendue de Brigitte Macron fait sensation

À l’occasion d’un dîner d’État à l’Élysée en l’honneur du roi Frederik X et de la reine Mary de Danemark, le 31 mars 2025, Brigitte Macron a une nouvelle fois attiré tous les regards. Connue pour son élégance et son goût affirmé en matière de mode, la Première dame a brillé dans une tenue sophistiquée, mêlant sobriété et glamour avec subtilité.

Une robe scintillante

Pour cette soirée protocolaire, Brigitte Macron a opté pour une robe longue bleu nuit, signée Louis Vuitton, maison dont elle est une fidèle ambassadrice depuis plusieurs années. Ce modèle fluide mettait en valeur sa silhouette élancée tout en jouant sur les contrastes de matières et de textures. Des sequins argentés ornaient le buste de la robe, évoquant une voûte céleste étincelante, tandis que les manches transparentes apportaient une touche de délicatesse.

Le bas de la robe, agrémentée de motifs argentés et d’un ourlet coordonné, comportait une légère fente à l’arrière. Ce détail discret mais sophistiqué permettait d’apercevoir ses escarpins métallisés, soulignant l’élégance de l’ensemble.

Une mise en beauté maîtrisée

Côté coiffure, Brigitte Macron a choisi de relever ses cheveux en un chignon haut au style bohème, dégageant son visage et mettant en lumière une paire de boucles d’oreilles argentées serties de cristaux bleu nuit. Ce choix d’accessoires venait parfaitement compléter les tonalités de sa tenue. Fidèle à son maquillage signature, elle arborait un regard légèrement charbonneux, rehaussant l’intensité de ses yeux.

Une figure politique à l’élégance remarquée

Depuis son arrivée sur la scène publique, Brigitte Macron est régulièrement saluée pour son sens du style. À 71 ans, elle incarne une élégance moderne qui séduit autant le grand public que les observateurs du monde de la mode.

Chacune de ses apparitions est soigneusement étudiée, et ses choix vestimentaires sont fréquemment cités comme sources d’inspiration. Cette robe scintillante portée lors du dîner d’État n’a pas fait exception : elle illustre une nouvelle fois sa capacité à conjuguer protocole et sophistication avec justesse.

Une journée sous le signe du style

Un peu plus tôt dans la journée, Brigitte Macron avait déjà marqué les esprits en accueillant le couple royal danois dans un tailleur mocha, lui aussi signé Louis Vuitton. Orné de larges boutons dorés et accompagné d’une jupe mettant en valeur ses jambes, cet ensemble témoigne de son aisance à adapter son style aux différentes étapes d’un événement diplomatique.

Que ce soit en robe de soirée ou en tailleur chic, la Première dame confirme son statut d’icône mode de la scène politique française.