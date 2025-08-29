« Magnifique » : Cate Blanchett fait sensation en robe sculpturale

Extrait du film « Carol » (2015)

Cate Blanchett a une nouvelle fois prouvé qu’élégance et convictions pouvaient aller de pair. Présente récemment à la cérémonie d’ouverture du Festival de Venise, l’actrice oscarisée a captivé l’attention dans une robe noire sculpturale signée Armani Privé. Une tenue saisissante, orné de pierres, qui soulignait sa silhouette tout en accentuant sa taille. La star australienne a littéralement volé la vedette sur le tapis rouge, mêlant audace et raffinement dans cette création parfaitement maîtrisée.

Une robe déjà vue… mais jamais oubliée

Ce look n’était pas tout à fait une nouveauté. Cate Blanchett portait déjà cette même robe en 2022, lors des SAG Awards. En choisissant de la remettre pour une autre grande occasion, elle réaffirme son engagement en faveur de la mode durable. Connue pour sa fidélité à certaines pièces, l’actrice australo-américaine adopte régulièrement des choix vestimentaires écoresponsables, réutilisant des tenues ou collaborant avec des marques engagées.

À une époque où la fast fashion est de plus en plus critiquée, Cate Blanchett affiche ainsi fièrement un style conscient, sans jamais sacrifier l’impact visuel de ses apparitions.

 

« Magnifique » : les internautes conquis

Très vite, les images de sa tenue ont circulé sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions les plus fréquentes, un mot est revenu en boucle : « magnifique ». Les internautes ont salué à la fois l’élégance du look et la démarche de réutilisation, qualifiant son apparition de « leçon de style », « d’élégance pure » ou encore « d’exemple à suivre sur tapis rouge ».

Cate Blanchett, habituée des palmarès mode, prouve ainsi une fois encore qu’il est possible de briller sans céder à la nouveauté à tout prix. À Venise, elle a fait sensation – tout en restant fidèle à ses convictions.

