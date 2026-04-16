Hailey Bieber remet la robe léopard vintage au centre du jeu avec une version en sequins

Elle est connue pour son minimalisme épuré, mais Hailey Bieber a vraisemblablement ​​décidé de tourner la page. Depuis plusieurs saisons, la fondatrice de la marque skincare « Rhode » accumule les looks imprimé léopard, passant des tenues de rue aux soirées les plus prestigieuses.

Une évolution stylistique bien tracée

Son dernier coup d’éclat en date ? Une robe de soirée à sequins signée Armani Privé, qui réinvente le motif animal sous un angle résolument affirmé. Hailey Bieber a progressivement remplacé ses pièces blanches, beiges et noires par des imprimés léopard depuis septembre 2024, s’éloignant de son registre minimaliste habituel. Ce virage s’est manifesté à travers une série de looks soigneusement choisis : un manteau Toteme, un sac en poulain Saint Laurent, puis une robe Versace vintage extraite des archives de 1996.

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Le Versace Fall 1996 : un premier geste vers l’archive léopard

L’un des moments charnières de cette transformation remonte à juin 2025. Lors du Business of Beauty Global Forum organisé par Business of Fashion à Stanly Ranch en Californie, Hailey Bieber a fait le choix d’une robe léopard Versace vintage datant de l’automne-hiver 1996 – une collection imaginée par Gianni Versace peu avant sa disparition.

La pièce, sans manches, avec un col asymétrique et une coupe mini, présentait une finition en fourrure naturelle noire et crème – et non un simple imprimé. Détail non négligeable : la même robe avait été portée par le mannequin Amber Valletta pour le numéro de septembre 1996 du Vogue américain, photographiée par Stephen Meisel. Un choix d’archive d’une précision chirurgicale, orchestré par sa styliste attitrée Dani Michelle.

À Paris, le léopard passe en mode club

Quelques mois plus tard, lors de la Fashion Week de Paris en septembre 2025, Hailey Bieber a enchaîné deux tenues en une soirée : après le défilé Saint Laurent printemps-été 2026, elle a troqué sa première tenue pour une robe léopard en tulle jersey Saint Laurent, moulante, à col montant et manches longues, portée avec des collants noirs et des bottes cuissardes en cuir verni. Un look de night-out affirmé, loin de tout événement officiel.

La version séquins : quand le léopard devient argenté

C’est lors de la soirée Vanity Fair des Oscars 2026 que le léopard d’Hailey Bieber a donc franchi un cap décisif. La mannequin et entrepreneuse américaine a fait son entrée dans une robe Armani Privé à imprimé léopard entièrement réalisée en sequins, offrant a l’imprimé animalier une finition lumineuse. Fidèle à son sens du dépouillement, Hailey Bieber a associé la robe à des escarpins à bout pointu, de fins bijoux en diamant et une manucure rouge cerise, les cheveux en carré long aux pointes effilochées.

Pourquoi ce moment compte pour la tendance léopard

Depuis plusieurs défilés printemps-été, les imprimés animaliers reviennent dans des versions revisitées, moins criards, souvent associés à des tons neutres ou des coupes épurées, gagnant en sophistication. Hailey Bieber, en portant une interprétation en sequins lors d’une soirée aussi médiatisée, fait basculer le motif dans une autre dimension : celle de la grande occasion. Le léopard conserve son statut d’incontournable pour 2026 et au-delà, et Hailey Bieber en est aujourd’hui l’une des ambassadrices les plus convaincantes.

En définitive, ce qui rend la trajectoire d’Hailey Bieber particulièrement intéressante, c’est la cohérence de sa démarche : elle n’a pas simplement suivi une tendance, elle l’a construite pièce par pièce, de l’archive Versace au sequin Armani, en passant par le tulle Saint Laurent. Le léopard, dans ses mains, n’est plus un simple imprimé – c’est un langage.