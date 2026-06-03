Dans une robe rose à plumes, l’actrice Chase Infiniti attire tous les regards sur le tapis rouge

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

L’actrice américaine Chase Infiniti a marqué le tapis rouge des Gotham TV Awards 2026, à New York. Vêtue d’une robe rose ornée de plumes, elle a attiré tous les regards lors de cette cérémonie dédiée au meilleur de la télévision. Une apparition remarquée, à laquelle s’est ajoutée une récompense de prestige.

Une robe rose spectaculaire

Pour l’occasion, Chase Infiniti a opté pour une longue robe rose poudré, fluide, prolongée d’une traîne vaporeuse qui s’étirait sur le tapis rouge. La pièce la plus remarquée : une étole en plumes, du même rose, enroulée autour des bras et apportant une dimension spectaculaire à l’ensemble. L’actrice a laissé ses cheveux bouclés au naturel et misé sur des bijoux discrets, pour un résultat à la fois romantique et théâtral. Une allure qui tranchait avec la sobriété de nombreuses tenues de la soirée.

Une soirée doublement réussie

Au-delà du style, cette apparition restera marquée par une belle consécration. Chase Infiniti a en effet remporté le prix de la meilleure interprète dans une série dramatique pour son rôle dans « The Testaments », la série de la plateforme Hulu adaptée du roman de Margaret Atwood, suite de « La Servante écarlate ». Une distinction qui confirme son ascension fulgurante sur la scène télévisuelle.

Une étoile montante de la mode et du cinéma

Chase Infiniti s’impose comme l’un des nouveaux visages à suivre. Révélée notamment par le film « One Battle After Another », elle multiplie les apparitions remarquées sur les tapis rouges et a récemment été nommée ambassadrice de la maison Louis Vuitton. Diplômée du Columbia College de Chicago, elle conjugue désormais reconnaissance critique et statut d’icône mode émergente.

Entre une robe rose à plumes et un prix d’interprétation, Chase Infiniti aura ainsi vécu une soirée à part lors des Gotham TV Awards 2026. L’actrice confirme qu’elle compte parmi les talents montants à suivre de près, aussi bien pour ses choix de rôles que pour ses prises de risque assumées sur les tapis rouges.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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