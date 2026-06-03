À 49 ans, Kerry Washington brille dans un look doré spectaculaire

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Lors des Gotham TV Awards 2026, à New York, l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Kerry Washington a illuminé le tapis rouge dans une robe dorée spectaculaire. Une apparition d’autant plus marquante qu’elle était, ce soir-là, à l’honneur.

Un look doré spectaculaire

Pour cette cérémonie organisée au Cipriani Wall Street, Kerry Washington a opté pour une longue robe couleur or, à l’effet métallisé et liquide qui accrochait la lumière à chaque mouvement. Le modèle se distinguait par une encolure dégagée et un drapé torsadé au niveau du cou, apportant une touche sculpturale à l’ensemble. L’actrice a complété sa tenue de boucles d’oreilles dorées et a misé sur une chevelure bouclée volumineuse, associée à un maquillage lumineux. Un total look monochrome, à la fois sobre et éclatant.

 

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Une soirée placée sous le signe de l’hommage

Au-delà du style, cette apparition coïncidait avec une distinction de prestige. Kerry Washington s’est en effet vu remettre le Spotlight Tribute, une récompense saluant l’ensemble de sa carrière d’actrice et de productrice. C’est la réalisatrice américaine Lesli Linka Glatter qui lui a rendu hommage, louant « sa capacité rare à imposer le silence et à incarner des personnages d’une grande complexité ». L’occasion, pour Kerry Washington, de revenir sur ses débuts et sur l’importance de partager la lumière avec d’autres talents.

Une icône de la télévision

Originaire du Bronx, à New York, Kerry Washington s’est imposée comme l’une des figures majeures du petit écran. Révélée par le rôle d’Olivia Pope dans la série « Scandal », elle est notamment devenue, en 2012, la première femme noire à porter une série dramatique sur une grande chaîne américaine depuis 1974. Également productrice via sa société Simpson Street, elle a récemment tenu l’un des premiers rôles de la série « Imperfect Women » et poursuit une carrière saluée par de nombreuses récompenses.

Entre une robe dorée des plus remarquées et un hommage à la hauteur de son parcours, Kerry Washington aura ainsi marqué les Gotham TV Awards 2026. Elle confirme son statut d’icône, aussi à l’aise sur les tapis rouges que dans les rôles qui ont fait sa renommée.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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