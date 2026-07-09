« Ils portaient des couches » : Olivia Rodrigo se confie sur une habitude surprenante de certains fans au premier rang de ses concerts

L’auteure-compositrice-interprète américaine Olivia Rodrigo a récemment révélé qu’une partie de ses fans était prête à des « sacrifices » inattendus pour rester au premier rang de ses concerts – quitte à porter des couches dans le but de « ne pas perdre leur place ».

« Des gens portaient des couches pour être au premier rang »

C’est lors d’un passage dans l’émission KISS Breakfast, l’une des matinales radio les plus écoutées au Royaume-Uni, qu’Olivia Rodrigo a partagé cette confidence. Elle a accepté de répondre aux questions des animateurs, dans le cadre de la promotion de son nouvel album « You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ». Au fil de l’échange, elle a glissé une anecdote qui a immédiatement laissé ses interlocuteurs sans voix : « Je suis allée à certains concerts et à certains festivals où des gens portaient des couches pour pouvoir être au premier rang ».

Olivia Rodrigo est ensuite allée plus loin en confiant avoir, elle-même, perçu certains effets de cette pratique : « C’est une expérience que j’ai même sentie », a-t-elle ajouté. Une révélation qui a laissé les animateurs incrédules. « C’est un comportement insensé. Je n’arrive pas à y croire », se sont-ils exclamés à leur tour.

Olivia Rodrigo reacts to a fan wearing a diaper to secure a front-row spot at her BST Hyde Park set. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) June 28, 2025

Une comparaison avec la « descente de la boule » à New York

Pour donner du contexte à cette pratique, Olivia Rodrigo a fait un parallèle inattendu avec l’une des traditions américaines les plus emblématiques du Nouvel An. « C’est un peu comme la descente de la boule à New York pour le Nouvel An, tout le monde porte des couches… Ils restent assis là toute la journée… C’est un phénomène », a-t-elle expliqué. La référence à Times Square, où des centaines de milliers de personnes se pressent chaque 31 décembre à plusieurs heures de l’événement, met effectivement en perspective une réalité bien documentée : les places les plus convoitées exigent une préparation hors normes, qui passe parfois par des « renoncements logistiques » étonnants.

Un précédent à Londres en 2025

Cette anecdote n’est pas la première du genre. Lors d’un concert qu’elle avait donné à Londres en 2025, Olivia Rodrigo avait déjà directement abordé le sujet sur scène. Elle avait alors aperçu, dans la foule, une pancarte portée par des fans qui revendiquaient cette pratique. « C’est vrai ? Vous portez des couches pour être au premier rang ? », leur avait-elle lancé, partagée entre la surprise et l’incrédulité. Avant de leur répondre avec sa générosité habituelle : « Waouh ! C’est vraiment incroyable ! Je vous aime. Merci beaucoup ! ». Une réaction qui en dit long sur le rapport d’Olivia Rodrigo à ses fans : ni mépris ni jugement, mais une forme d’émerveillement face à leur engagement.

Une dévotion poussée à l’extrême

Au-delà de l’anecdote d’Olivia Rodrigo, c’est une véritable dévotion qui se dessine en arrière-plan. Arriver des heures avant le début d’un concert, ne pas pouvoir quitter sa place sous peine de la perdre, accepter des contraintes physiques pour rester collé à la barrière : autant de choix qui témoignent d’un engagement émotionnel profond. Ce comportement illustre ainsi un phénomène plus large : celui d’une fan culture devenue particulièrement intense ces dernières années. Couvertures, sièges pliants, nourriture en quantité, vêtements thématiques : tout est prévu. Une logistique qui en dit long sur la place qu’occupent les concerts dans la vie de ces communautés.

Une artiste qui garde le sens de l’humour

Face à ce type de pratique, Olivia Rodrigo conserve toutefois une posture bienveillante. Loin de juger ses fans ou de tourner leur comportement en dérision, elle préfère en rire avec eux et y voir une preuve d’amour à sa manière. Cette approche fait partie intégrante de l’image qu’elle cultive depuis ses débuts : celle d’une artiste accessible, en complicité directe avec ses fans, qui partage ses pensées sans filtre dans les interviews comme sur les réseaux sociaux. Une démarche qui explique sans doute en grande partie l’attachement profond que lui voue sa communauté.

Avec cette confidence aussi inattendue qu’éclairante, Olivia Rodrigo lève ainsi le voile sur l’envers du décor de la pop contemporaine. Au-delà du caractère étonnant de l’anecdote, c’est tout un phénomène culturel qui se révèle : celui d’une fan culture intense, où certains spectateurs sont prêts à mettre de côté leur confort pour vivre un moment privilégié avec leur idole.