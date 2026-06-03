Claudia Schiffer pose aux côtés de Cristiano Ronaldo dans une photo qui fait réagir

C’est Claudia Schiffer elle-même qui a remis cette photographie en lumière. En partageant sur son compte un cliché la réunissant à Cristiano Ronaldo, la mannequin, actrice et productrice de cinéma allemande a déclenché une vague de réactions enthousiastes : ses fans, charmés, ont salué une association aussi inattendue qu’« improbable » entre deux icônes de leurs domaines respectifs.

Une rencontre entre deux icônes

Sur la photo, Claudia Schiffer, reconnaissable à sa longue chevelure blonde, pose tout sourire aux côtés de Cristiano Ronaldo. Elle porte un pull rouge griffé associé à un jean, tandis que le quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo arbore le blazer officiel de la Juventus de Turin. Quelques personnes complètent l’image, manifestement prise en coulisses. Le contraste entre l’élégance décontractée de Claudia Schiffer et la tenue institutionnelle de Cristiano Ronaldo n’est pas passé inaperçu.

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Une publication qui ravit les fans

En commentaire, de nombreux abonnés se sont dits charmés par ce duo inattendu, qu’ils jugent tout simplement « improbable ». Beaucoup ont salué la complicité apparente entre Claudia Schiffer et le footballeur Cristiano Ronaldo, ainsi que le caractère « insolite » de cette rencontre entre deux univers que rien ne semblait destiner à se croiser. Un accueil qui confirme l’attachement du public à ces instants où les célébrités sortent de leur cadre habituel.

En partageant ce souvenir, Claudia Schiffer a ainsi offert à ses abonnés un moment aussi nostalgique que surprenant. Entre élégance des podiums et ferveur des stades, le cliché rappelle que les icônes, quel que soit leur domaine, finissent parfois par se croiser. Une rencontre que les fans, visiblement conquis, n’ont pas fini de commenter.