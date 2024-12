Robert F. Kennedy Jr. nu sous la douche pour promouvoir les bougies de sa femme !

Cheryl Hines, célèbre pour son rôle dans la sitcom Curb Your Enthusiasm, sait comment captiver l’attention. Dans une storie Instagram pour promouvoir sa ligne de bougies Hines+Young, l’actrice a surpris ses abonné·e·s en mettant en scène son mari, Robert F. Kennedy Jr., entièrement nu… sous la douche ! Dans cette séquence humoristique, Cheryl interrompt une présentation de sa bougie « MAHA » pour plaisanter avec son époux en arrière-plan : « Chéri, tu ne peux pas prendre de douche maintenant, je suis en train de faire une vidéo ! ». Une touche décalée qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

La bougie « MAHA », acronyme du slogan de Kennedy « Make America Healthy Again », est au cœur de cette campagne décalée. Vendue au prix de 20 dollars, elle promet un parfum « propre » qui s’accorde parfaitement à l’esprit de la scène. Cheryl Hines a voulu marier humour et originalité pour attirer l’attention sur sa marque, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fonctionne.

