« Il est important que j’utilise mon privilège » : Zendaya dénonce le manque de représentation des femmes noires

L’actrice Zendaya, ancienne étoile montante de Disney Channel, s’est imposée comme l’une des figures les plus influentes et respectées d’Hollywood. Sa trajectoire impressionne par son mélange d’ambition, de talent et d’engagement. À seulement 27 ans, elle est devenue une actrice reconnue, une icône de mode et une militante passionnée. Comme le rapporte le média Views, elle a notamment pris la parole pour dénoncer le colorisme à Hollywood et le manque criant de représentation des femmes noires dans l’industrie.

Un parcours remarquable

Depuis son rôle dans la série Shake It Up sur Disney Channel, Zendaya a su se démarquer par son charisme et sa détermination. En 2020, elle marque l’histoire en devenant la plus jeune lauréate de l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria. Sa performance intense et authentique lui vaut une reconnaissance unanime, consolidant son statut d’actrice incontournable.

Aux côtés de Tom Holland, Zendaya brille également dans la saga Spider-Man, incarnant une Mary Jane moderne et affirmée. Mais elle ne se contente pas de jouer : dès 2014, elle exige d’avoir un rôle actif dans la production des projets qui lui sont proposés, prônant la diversité et la représentation des minorités dans le milieu audiovisuel.

Une militante engagée

Née à Oakland, bastion historique du mouvement Black Panther, Zendaya a été bercée par les valeurs de justice et d’égalité. Elle utilise notamment son compte Instagram pour défendre les droits des Afro-Américain·e·s et promouvoir l’empowerment féminin. En juillet 2020, elle cède par exemple son compte Instagram à Patrisse Cullors, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, pour sensibiliser ses millions de followers à la lutte contre le racisme.

Zendaya n’hésite pas à briser les barrières de l’industrie, comme lorsqu’elle exprime sa surprise d’avoir été choisie pour jouer Mary Jane, un personnage historiquement blanc. « En tant que femme noire à la peau claire, il est important que j’utilise mon privilège pour montrer toute la beauté qu’il y a dans la communauté afro-américaine », confie-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Une influence durable

Zendaya, actrice acclamée et véritable icône de sa génération, a ainsi pris la parole pour dénoncer le colorisme et le manque flagrant de représentation des femmes noires à Hollywood. Elle a souligné que, bien que certains progrès aient été réalisés en termes de diversité, l’industrie du cinéma reste encore largement dominée par des normes esthétiques eurocentriques, reléguant souvent les femmes noires aux marges ou à des rôles stéréotypés. Consciente de son propre privilège en tant que femme noire à la peau claire, Zendaya a insisté sur l’importance de promouvoir une représentation authentique et variée de la communauté afro-américaine, qui reflète sa richesse et sa complexité.

Comme elle l’explique, il ne suffit pas d’ajouter quelques visages noirs aux écrans ; il faut également créer des opportunités équitables derrière la caméra, dans la réalisation, la production et l’écriture, pour s’assurer que les récits des minorités soient racontés avec justesse et sensibilité. Par cet appel, Zendaya espère inspirer un changement structurel dans l’industrie, ouvrant la voie à un futur où tou·te·s, quelles que soient leur couleur de peau ou leur origine, pourront trouver leur place et s’épanouir pleinement.

Zendaya n’est pas seulement une star : elle est une voix, un modèle et une force de changement. Et comme le dit Views, elle incarne parfaitement l’esprit d’une nouvelle ère à Hollywood, celle de « Zollywood ».