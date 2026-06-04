Shakira fait une apparition remarquée dans une robe orange sculpturale

Léa Michel
@shakira / Instagram

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira a misé sur la couleur pour marquer les esprits. Elle s’est affichée dans une robe orange vif à l’allure sculpturale, à l’occasion du lancement de « No Drama », le nouveau démêlant de sa marque de soins capillaires Isima. Un choix mode parfaitement accordé à l’énergie estivale de l’événement.

Une robe orange sculpturale

Pour cette célébration, Shakira a opté pour une robe courte d’un orange flamboyant, à la coupe ajustée. La pièce se distingue par des coutures structurées d’inspiration corset, qui dessinent une ligne nette et graphique, ainsi qu’une encolure plongeante. Une découpe discrète apporte une touche de relief supplémentaire. Résultat : une silhouette à la fois moderne et architecturale, fidèle au goût de Shakira pour les tenues dites affirmées.

Des accessoires qui jouent le contraste

Côté accessoires, elle a poursuivi dans la veine monochrome avec de grandes lunettes de soleil teintées d’orange, parfaitement coordonnées à sa tenue. Elle a toutefois cassé cette harmonie avec une paire de bottes blanches façon santiags, créant un contraste résolument tendance. Ses longues ondulations et un maquillage tout en douceur ont parachevé ce look solaire.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Une artiste au sommet

Cette parenthèse mode intervient alors que Shakira connaît une période faste. Elle sillonne actuellement le monde avec sa tournée « Las Mujeres Ya No Lloran », devenue la tournée latine la plus rentable de l’histoire. Entre musique, mode et entrepreneuriat, l’interprète de « Waka Waka » multiplie les casquettes avec la même réussite.

Entre coupe structurée, palette vitaminée et accessoires contrastés, Shakira impose ainsi une fois de plus son sens du style, tout en mettant en lumière sa marque de soins. Une démonstration d’énergie estivale qui n’est pas passée inaperçue.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Toujours charismatique » : Madison Beer fait sensation dans une robe corset blanche
Article suivant
Après une vidéo où elle danse, l’actrice Ester Expósito dénonce les jugements misogynes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Après une vidéo où elle danse, l’actrice Ester Expósito dénonce les jugements misogynes

Visée par une vague de critiques après un concert, l'actrice espagnole Ester Expósito a choisi de répondre. Plutôt...

« Toujours charismatique » : Madison Beer fait sensation dans une robe corset blanche

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer savoure une étape importante de sa carrière. Elle vient de...

Dans une tenue rose, Kylie Jenner s’offre une escapade ensoleillée aux Caraïbes

La personnalité de la téléréalité, femme d'affaires et influenceuse américaine Kylie Jenner a lancé son été en beauté....

À 59 ans, Salma Hayek remet sur le devant de la scène un pantalon qui ne fait pas l’unanimité

À l'occasion d'une soirée tennis à Roland-Garros, l'actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek a signé une apparition...

En vacances, Kim Kardashian fait sensation en tenue de plage blanche

La personnalité médiatique américaine Kim Kardashian est l'une des stars les plus suivies de la planète, et sa...

« Tu es rayonnante » : Lindsay Lohan partage un selfie qui fait réagir

L'actrice américaine Lindsay Lohan rayonne, et ses abonnés le lui font savoir. Elle a partagé sur Instagram un...