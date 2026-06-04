Shakira fait une apparition remarquée dans une robe orange sculpturale

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira a misé sur la couleur pour marquer les esprits. Elle s’est affichée dans une robe orange vif à l’allure sculpturale, à l’occasion du lancement de « No Drama », le nouveau démêlant de sa marque de soins capillaires Isima. Un choix mode parfaitement accordé à l’énergie estivale de l’événement.

Une robe orange sculpturale

Pour cette célébration, Shakira a opté pour une robe courte d’un orange flamboyant, à la coupe ajustée. La pièce se distingue par des coutures structurées d’inspiration corset, qui dessinent une ligne nette et graphique, ainsi qu’une encolure plongeante. Une découpe discrète apporte une touche de relief supplémentaire. Résultat : une silhouette à la fois moderne et architecturale, fidèle au goût de Shakira pour les tenues dites affirmées.

Des accessoires qui jouent le contraste

Côté accessoires, elle a poursuivi dans la veine monochrome avec de grandes lunettes de soleil teintées d’orange, parfaitement coordonnées à sa tenue. Elle a toutefois cassé cette harmonie avec une paire de bottes blanches façon santiags, créant un contraste résolument tendance. Ses longues ondulations et un maquillage tout en douceur ont parachevé ce look solaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Une artiste au sommet

Cette parenthèse mode intervient alors que Shakira connaît une période faste. Elle sillonne actuellement le monde avec sa tournée « Las Mujeres Ya No Lloran », devenue la tournée latine la plus rentable de l’histoire. Entre musique, mode et entrepreneuriat, l’interprète de « Waka Waka » multiplie les casquettes avec la même réussite.

Entre coupe structurée, palette vitaminée et accessoires contrastés, Shakira impose ainsi une fois de plus son sens du style, tout en mettant en lumière sa marque de soins. Une démonstration d’énergie estivale qui n’est pas passée inaperçue.