« Toujours charismatique » : Madison Beer fait sensation dans une robe corset blanche

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer savoure une étape importante de sa carrière. Elle vient de boucler la première partie de sa tournée, le « Locket Tour », et a partagé sur Instagram un carrousel mêlant photos de scène et moments partagés avec son public. En couverture, une robe corset qui a fait sensation et conquis ses abonnés.

Une robe corset romantique

Sur le cliché d’ouverture, Madison Beer pose en tenue de scène : une robe corset d’un blanc crème délicat, à la coupe ajustée. Le modèle se distingue par un plastron en dentelle fleurie, un laçage sur le devant et un ourlet en dentelle à volants, dans un esprit « coquette » très tendance. La chanteuse a complété ce look romantique par une longue chevelure lissée et un maquillage lumineux.

Un message touchant à ses fans

En légende de sa publication, Madison Beer a adressé un mot plein d’émotion à son public européen et britannique. Elle y remercie chaleureusement ses fans d’être venus à ses concerts, confiant que ses rêves s’étaient réalisés au cours de cette tournée et évoquant de nombreux « moments à se pincer ». Le carrousel illustre cette proximité : on y voit Madison Beer échanger un instant complice avec une spectatrice, ainsi qu’une salle comble, preuve de l’engouement suscité à chaque date.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @madisonbeer

La première étape d’une tournée majeure

Ce « Locket Tour » marque un tournant pour Madison Beer : il s’agit de sa première tournée des arénas, en soutien à son troisième album, « Locket », paru en janvier 2026. La partie européenne et britannique, achevée fin mai, laisse désormais place à la tournée nord-américaine, qui débutera la semaine prochaine. Le périple doit s’achever en apothéose à New York, sur la scène mythique du Madison Square Garden.

Entre une robe corset remarquée et un message sincère à ses fans, Madison Beer confirme ainsi l’aura qui est la sienne, sur scène comme sur les réseaux sociaux. « Toujours charismatique », résument d’ailleurs nombre d’internautes en commentaire.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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