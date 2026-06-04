Après une vidéo où elle danse, l’actrice Ester Expósito dénonce les jugements misogynes

Visée par une vague de critiques après un concert, l’actrice espagnole Ester Expósito a choisi de répondre. Plutôt que de se justifier, elle a retourné la situation pour dénoncer le sexisme en ligne et la toxicité de certains internautes. Une mise au point claire, qui a trouvé de nombreux soutiens.

Une vidéo devenue virale

Tout est parti du concert événement de Bad Bunny au stade Metropolitano de Madrid. Ester Expósito y avait pris place dans « La Casita », un espace VIP ultra-exclusif que le chanteur portoricain installe lors de ses shows. Une courte vidéo, la montrant esquisser quelques pas de danse durant la soirée, est rapidement devenue virale. Si beaucoup d’internautes ont salué le moment, d’autres ont multiplié les commentaires déplacés, visant tant sa présence dans ce lieu très convoité que « son attitude ». Une simple soirée entre amis s’est ainsi muée en polémique numérique.

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La mise au point de l’actrice

C’est lors d’une récente apparition publique à Ibiza qu’Ester Expósito s’est exprimée face à la presse espagnole. Interrogée sur l’ambiance du concert, elle a d’abord répondu avec simplicité, expliquant qu’elle avait passé un excellent moment et que, lorsqu’on est invité, on y va. C’est sur les critiques reçues qu’elle s’est montrée la plus ferme. « Je crois que le problème, ce n’est pas une danse de deux secondes », a-t-elle déclaré.

Un message contre la misogynie en ligne

Pour l’actrice, la véritable question est ailleurs. « Le problème réside dans le regard et le jugement d’une partie très misogyne de la société », a-t-elle poursuivi, pointant aussi celles et ceux qui se servent des réseaux sociaux « pour faire du mal ». Selon elle, c’est précisément sur ce point qu’il faudrait se concentrer face à ce type de situations.

Une prise de position qui dépasse son cas personnel et fait écho aux nombreux commentaires que reçoivent les femmes lorsqu’elles s’exposent publiquement. Ester Expósito a d’ailleurs reconnu, sans détour, avoir été touchée par cette vague de critiques.

Ester Expósito – révélée par la série « Élite » et récemment aperçue au Festival de Cannes 2026 – confirme ainsi qu’elle ne compte pas se laisser dicter sa conduite. En recentrant le débat sur le sexisme et la toxicité en ligne plutôt que sur une « danse de deux secondes », elle a transformé une polémique en message plus large. Un rappel puissant sur les dérives du jugement en ligne et ce qui mérite réellement d’être questionné.