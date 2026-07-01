Shakira célèbre la Coupe du monde avec une série de looks sportifs et colorés

Shakira confirme, une fois de plus, son lien indéfectible avec la Coupe du monde de football. La chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne a célébré le grand tournoi de football dans une vidéo pleine d’énergie, partagée sur Instagram. On l’y découvre en train de danser sur son nouveau titre, tout en enchaînant une série de looks sportifs et colorés, inspirés des sélections en compétition. De quoi lui valoir, à nouveau, le surnom de « reine de la Coupe du monde ».

Une série de looks inspirés du football

Au fil de cette vidéo, Shakira multiplie les tenues aux couleurs du ballon rond. Elle apparaît tour à tour dans un haut court rayé rouge et blanc associé à une jupe plissée blanche, dans un jersey bleu noué accompagné d’une mini flare blanche, ou encore dans un jersey de football blanc court, marié à une jupe en jean patchwork. Autant de déclinaisons modernes de la tenue de supportrice, revisitée avec une vraie touche mode.

Un hommage aux sélections en lice

Shakira rend aussi hommage à plusieurs nations phares de la compétition. On la voit ainsi porter un jersey de l’Argentine, façon robe courte, associé à des baskets à plateforme, un haut jaune vif du Brésil, ou encore un haut bleu marine complété d’un short en jean. Une manière ludique de célébrer les couleurs des grandes équipes du tournoi, tout en affirmant son sens du style.

Une vidéo au rythme de « Dai Dai »

Cette séquence, virale, est rythmée par « Dai Dai », le titre de Shakira en collaboration avec Burna Boy, l’une des chansons officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Entre chorégraphie maîtrisée, énergie communicative et mise en beauté soignée, Shakira y déploie tout son talent. La vidéo a rapidement cumulé des millions de « j’aime », les fans saluant en nombre sa performance.

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La « reine de la Coupe du monde »

Ce nouveau clin d’œil confirme le statut particulier de Shakira. Depuis des années, elle est étroitement associée à la Coupe du monde de football, pour laquelle elle a signé plusieurs titres devenus cultes. Un lien si fort que ses fans n’hésitent pas à la surnommer la « reine de la Coupe du monde ».

Avec cette série de looks sportifs et colorés, Shakira célèbre ainsi la Coupe du monde de football avec style et énergie. Entre hommage aux sélections et sens du spectacle, la chanteuse confirme, une fois encore, son lien unique avec l’événement. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.