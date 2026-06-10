La mannequin Emily Ratajkowski fête ses 35 ans dans une robe rouge à découpes

La mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski, qui a fêté son anniversaire le 7 juin 2026, a partagé sur Instagram une série de clichés pris au cours de la soirée. Et au centre de l’attention : une robe midi rouge ornée de découpes en échelle, qui a immédiatement fait parler.

Une robe rouge à découpes en échelle métallique

Sur les images partagées, Emily Ratajkowski apparaît dans une robe midi rouge profond, ajustée à sa silhouette. Le détail qui rend la pièce particulièrement marquante : un motif métallique en grille positionné au centre du buste, créant une série de découpes horizontales en forme d’échelle. Une architecture vestimentaire travaillée, presque sculpturale, qui transforme la silhouette en véritable proposition couture.

Le rouge choisi est tout aussi chic. Saturé, profond, presque cinématographique, il contraste fortement avec la peau hâlée d’Emily Ratajkowski et capte la lumière sous tous les angles. Une teinte qui rappelle les robes de star italienne des années 1950 – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – et qui colle parfaitement à l’esthétique d’une soirée d’anniversaire pensée comme un véritable événement.

Des stilettos animaliers en contraste

Pour compléter la silhouette : une paire d’escarpins stilettos à imprimé animalier noir et blanc. Un choix mode qui rompt la pureté du monochrome rouge et ajoute une touche d’audace stylistique au look. Côté coiffure, Emily Ratajkowski a opté pour la simplicité absolue. Ses longs cheveux bruns sont laissés détachés, dans un effet décoiffé volontaire qui apporte un grain résolument décontracté à l’ensemble. Côté maquillage, mêmes choix d’épure : un teint frais, des sourcils dessinés, et une bouche qui semble également colorée d’un rouge profond. La cohérence chromatique est totale.

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Une ambiance affirmée et libre

Au-delà de la tenue, c’est l’ambiance générale du carousel qui marque les esprits. Emily Ratajkowski y pose dans plusieurs situations – verre à la main, ou en train de discuter avec ses amies – dans une atmosphère résolument festive. Ses amies et célèbres acolytes ne s’y sont d’ailleurs pas trompées. Dans les commentaires sous le post, la mannequin russe Irina Shayk a écrit : « On a adoré te célébrer hier soir, ma reine ». L’actrice, chanteuse et mannequin mexicaine Eiza González a quant à elle ajouté un simple « Joyeux anniversaire, la fille de rêve ». De quoi rappeler à quel point l’industrie mode et cinéma américaine reste un univers de complicités féminines.

Avec cette robe rouge à découpes, Emily Ratajkowski signe ainsi une démonstration particulièrement maîtrisée. Et confirme, à 35 ans tout juste, qu’elle entre dans cette nouvelle décennie avec la même audace stylistique qu’elle cultive depuis ses débuts – désormais doublée d’une réflexion politique aiguisée.