Emily Ratajkowski poste de rares clichés attendrissants avec son fils de 4 ans

Ce sont des images rares, pleines de douceur et de simplicité, qu’Emily Ratajkowski a récemment partagées sur son compte Instagram. Dans un carrousel de photos attendrissantes, la mannequin et actrice de 33 ans apparaît en train de câliner son fils de 4 ans, Sylvester Apollo Bear, affectueusement surnommé Sly. Emily Ratajkowski dévoile ainsi une facette intime de son quotidien de maman. Ni mise en scène, ni légende ostentatoire, seulement l’évidence d’un lien fusionnel.

Une maternité choisie et partagée avec pudeur

Depuis la naissance de Sylvester le 8 mars 2021, Emily Ratajkowski a toujours abordé la maternité à sa manière : avec liberté, pudeur et engagement. Dès l’annonce de sa grossesse dans un essai pour le média Vogue, elle posait le ton. Interrogée sur le sexe de son futur enfant, elle répondait simplement : « Nous ne saurons pas le genre de notre enfant avant qu’il ou elle ait 18 ans – et qu’il ou elle nous le fasse savoir ».

Ce positionnement, à contre-courant des attentes genrées classiques, souligne sa volonté de laisser à son fils le choix de se définir, loin des étiquettes. Une approche moderne, inclusive, et résolument tournée vers l’autonomie de l’enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Une protection de l’intimité à géométrie choisie

Si Emily Ratajkowski partage ponctuellement des clichés de son fils, elle le fait toujours avec mesure. Dans les premiers mois suivant la naissance de Sly, elle veillait notamment à ne jamais montrer son visage. Ce n’est qu’à 6 mois qu’elle a dévoilé quelques portraits de son « ange », toujours dans un cadre bien contrôlé. À travers cette gestion réfléchie de sa présence en ligne, l’actrice impose ses propres règles : montrer sans tout dévoiler, se raconter sans s’exposer totalement.

Un équilibre subtil, à mille lieues de la surexposition souvent attendue des célébrités-mamans sur les réseaux. Pour Emily Ratajkowski, Instagram n’est ni un album photo familial, ni un outil marketing de la parentalité. C’est un lieu d’expression à sa main, où elle choisit ce qu’elle offre au regard des autres.

Une maternité qui n’efface pas l’identité

Dans ses interviews, comme dans son livre « My Body », Emily Ratajkowski évoque sans détour les transformations physiques, émotionnelles et sociales qu’elle a traversées en devenant mère. Elle y parle d’un accouchement « surprenant, beau et rempli d’amour », mais aussi de son besoin de rester connectée à son corps et à son identité propre.

« Écrire ces essais m’a permis d’être suffisamment en lien avec moi-même pour dire non à certaines pratiques médicales, et ainsi donner naissance à mon fils de façon naturelle ». À travers ce récit, elle dessine les contours d’une maternité consciente, émancipée, qui refuse de gommer l’individu au profit du seul rôle maternel. Une manière de dire qu’on peut être une mère présente, aimante – et rester pleinement soi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Les nouvelles images postées par Emily Ratajkowski ne racontent pas seulement un moment de tendresse : elles incarnent une maternité libre et délicatement exposée. En publiant ce carrousel, l’actrice rappelle que derrière l’icône mode et l’activiste féministe, il y a aussi une maman. Une façon douce mais puissante de montrer qu’aimer, protéger, élever un enfant peut aussi rimer avec indépendance, introspection et respect de soi. Et dans ce monde d’images maîtrisées, ces quelques clichés sincères valent bien plus que des mots.