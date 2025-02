Cette chanteuse ressemble étrangement à Madonna en couverture d’un magazine

Une icône renaît sous les projecteurs. En couverture du dernier numéro de Vogue US, la chanteuse Sabrina Carpenter fait sensation en incarnant l’aura d’une légende de la pop : Madonna. Avec ses boucles blond platine, elle semble tout droit sortie des années 1990, provoquant un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Une tenue hommage à l’ère Blond Ambition

Dans une robe en satin à soutien-gorge conique, une tenue culte de l’ère Blond Ambition, Sabrina Carpenter prend la pose avec une assurance qui rappelle la Reine de la pop à son apogée. Le photographe de mode Steven Meisel, connu pour ses portraits iconiques des plus grandes stars, capture chaque détail de cette métamorphose saisissante. La tenue, un bleu céleste signé Dolce & Gabbana, révèle des détails subtils et sensuels, renforçant l’aura mystérieuse et glamour de cette réincarnation moderne de Madonna.

Un clin d’œil à Marilyn Monroe

Sur d’autres clichés du shooting, Sabrina Carpenter enfile une robe rouge Gucci, dévoilant un dos élégant encadré de fines bretelles, avec une finition en dentelle transparente. Un choix vestimentaire qui n’est pas sans rappeler l’élégance de Marilyn Monroe, une autre figure mythique du glamour hollywoodien. Accessoirisée de diamants Tiffany & Co. et de talons recouverts de plumes, elle renforce encore un peu plus l’illusion d’un voyage dans le temps.

Une ressemblance qui fait réagir

Les internautes, troublés par cette ressemblance frappante, n’ont pas tardé à réagir. « On dirait Madonna des années 1990 ! », « J’ai cru voir Madonna pendant une seconde », « Madonna, c’est toi ? », peut-on lire en masse sous la publication Instagram du magazine. Une vague de nostalgie semble avoir envahi les fans, émerveillés par ce clin d’œil assumé à l’icône pop.

Une passion pour le style Madonna

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Sabrina Carpenter joue avec ces inspirations. Lors des MTV Video Music Awards en septembre dernier, elle avait déjà fait parler d’elle en arborant une robe vintage Bob Mackie. Une pièce précieuse qui avait déjà été portée par Madonna aux Oscars de 1991, et qui elle-même était inspirée d’une tenue mythique de Marilyn Monroe dans « Les hommes préfèrent les blondes ».

Avec ce shooting pour Vogue US, Sabrina Carpenter s’inscrit dans la lignée des grandes divas qui ont marqué l’histoire du glamour et de la musique. Une façon habile de réécrire le passé à travers les codes du présent, tout en rendant hommage à celles qui ont pavé la voie avant elle.