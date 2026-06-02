Mariage de Dua Lipa : la chanteuse attendrit ses fans avec de nouvelles photos

Léa Michel
@dualipa / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa a ouvert les portes de son mariage. Elle a partagé sur son compte Instagram les premières images de son union avec l’acteur britannique Callum Turner, célébrée le 31 mai 2026. Des clichés qui ont aussitôt ému ses millions d’abonnés.

Des clichés pleins d’émotion

La publication, en partie en noir et blanc, laisse découvrir plusieurs moments forts de la journée. Sur l’une des photos, les jeunes mariés patientent, complices, sur un banc de la mairie. Sur une autre, ils descendent les escaliers du bâtiment, main dans la main et tout sourire, sous une pluie de pétales lancée par leurs proches. Un cliché les montre également enlacés, le large chapeau de la mariée Dua Lipa dissimulant délicatement leur visage. Détail romantique : Dua Lipa tenait un bouquet composé de pavots d’Islande, aux teintes douces.

Une tenue de mariée

Pour l’occasion, Dua Lipa a misé sur une tenue couture sur mesure, imaginée par son directeur artistique Daniel Roseberry. Loin de la robe de mariée dite traditionnelle, elle a opté pour un ensemble ivoire composé d’une veste ajustée et d’une jupe à la coupe asymétrique. Le tout était sublimé par un spectaculaire chapeau à large bord, des gants blancs et des escarpins pointus assortis. À ses côtés, Callum Turner avait choisi la sobriété, avec un costume bleu marine et une cravate de la même teinte.

 

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Un mariage civil

Selon les informations parues dans la presse, le couple s’est dit « oui » le 31 mai 2026 – une date que Dua Lipa a elle-même confirmée en légende de sa publication Instagram -, lors d’une cérémonie civile à la mairie d’Old Marylebone, à Londres. Un événement célébré dans l’intimité, en présence de leurs proches. Dua Lipa et Callum Turner, dont la romance avait été rendue publique début 2024, s’étaient fiancés avant de confirmer officiellement leur engagement courant 2025.

En partageant ces images, Dua Lipa offre ainsi à ses fans un aperçu rare et touchant d’un moment intime. Entre élégance couture, décor solennel et émotion partagée, ce mariage marque une nouvelle étape, personnelle cette fois, pour l’une des artistes les plus suivies de sa génération.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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