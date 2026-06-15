Dans un body à paillettes, Jennifer Lopez signe un look spectaculaire

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez vient de faire sensation dans une photo partagée par son maquilleur de longue date, Ernesto Casillas, en pleine séance beauté. Vêtue d’un body entièrement recouvert de paillettes et chaussée de cuissardes assorties, elle y livre une apparition aussi spectaculaire que parfaitement maîtrisée – qui rappelle pourquoi elle est l’une des silhouettes les plus reconnaissables de la scène internationale.

Un body à paillettes

Sur la photo qui circule sur les réseaux sociaux, Jennifer Lopez apparaît dans un body intégralement recouvert d’embellissements brillants. Le détail le plus marquant : un décolleté en V, qui descend presque jusqu’au nombril. Une coupe maîtrisée qui transforme la silhouette en véritable proposition couture. La matière même de la pièce est, à elle seule, un événement.

À chaque mouvement, la lumière s’accroche aux paillettes et restitue un effet quasi liquide. Une approche qui rappelle les grandes apparitions scéniques de Jennifer Lopez – du clip « On The Floor » à ses prestations au Super Bowl 2020. JLo ne cache jamais son goût pour les pièces brillantes, et celle-ci s’inscrit pleinement dans cette tradition.

Cuissardes et coiffure ondulée

Pour accompagner le body, Jennifer Lopez a opté pour une paire de cuissardes assorties. Les chaussures, dans la même teinte que la pièce, prolongent la silhouette tout en lui donnant une dimension immédiatement théâtrale. L’ensemble fonctionne comme un véritable costume de scène, sublimé par une mise en lumière étudiée.

Côté coiffure, J.Lo a fait le choix d’une signature désormais bien à elle : ses longs cheveux bruns mèchés sont coiffés en vagues souples, séparés par une raie au milieu. Une coupe résolument hollywoodienne, qui dégage le visage tout en jouant la carte de la souplesse. Côté beauté, le travail d’Ernesto Casillas s’apprécie dans le détail : ombre à paupières grise, blush rose poudré, et bouche nude – une combinaison à la fois moderne et lumineuse.

Une pose en miroir parfaitement maîtrisée

L’autre dimension qui rend la photo particulièrement marquante, c’est la pose : devant son miroir de loge, talons posés sur la table et jambes ouvertes. Une mise en scène qui rappelle les grands portraits de stars des années 1980 – époque où les divas américaines posaient avec la même assurance désinvolte.

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Une nouvelle ère stylistique en pleine promo

Cette apparition arrive à un moment particulier pour Jennifer Lopez. La chanteuse, qui assure actuellement la promotion de son nouveau film « Office Romance », multiplie depuis quelques semaines les publications mode parfaitement maîtrisées. Du col roulé en mohair noir aux jupes léopard fondu de Balmain, ses choix vestimentaires composent désormais une véritable narration visuelle – où chaque sortie raconte une facette de sa carrière en train de se réinventer.

Avec ce body à paillettes au décolleté plongeant, Jennifer Lopez signe ainsi l’une de ses apparitions les plus spectaculaires de l’année. Et confirme qu’elle est l’une des silhouettes les plus capables d’incarner ce mélange entre puissance scénique et précision couture.