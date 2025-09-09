Un mois après la polémique, Kristin Cabot met fin à son mariage

Fabienne Ba.
Screenshot Coldplay kisscam

Devenue involontairement le visage d’un scandale viral, Kristin Cabot vient de demander le divorce, à peine 4 semaines après avoir été prise en pleine complicité avec Andy Byron lors d’un concert du groupe Coldplay.

Le scandale de la Kiss Cam, point de rupture

Le 16 juillet, Kristin Cabot est exposée en direct sur écran géant au Gillette Stadium de Foxborough lors d’un concert de Coldplay, enlacée par Andy Byron, PDG d’Astronomer. Si la séquence prête d’abord à sourire, elle fait rapidement le tour des réseaux et des médias, entraînant une vague de révélations et de réactions publiques. À peine la vidéo devenue virale, l’entreprise Astronomer suspend les deux protagonistes, qui finissent par démissionner dans la foulée.

La procédure de divorce lancée à Portsmouth

Le 13 août, Kristin Cabot dépose officiellement une demande de divorce au tribunal de Portsmouth, New Hampshire. Les documents judiciaires confirment que sa séparation avec Andrew Cabot, héritier de l’une des familles les plus riches de Boston, était déjà engagée et la polémique n’a fait qu’accélérer le processus selon des proches. Un premier rendez-vous judiciaire est fixé pour le 26 novembre.

Entre vie personnelle bouleversée et pression médiatique

Si beaucoup y voient l’effet implacable du scandale, des sources proches du couple précisent que « la relation de Kristin et Andrew Cabot était déjà fragilisée avant le fameux concert ». L’épisode n’a fait qu’amplifier l’exposition, entraînant des conséquences autant professionnelles que familiales. Côté patrimoine, le couple possède notamment une maison estimée à plus de 2 millions de dollars, sujette à l’accord de divorce.

La polémique, surnommée « ColdplayGate » par certains médias, a aussi mis en lumière la répercussions des réseaux sociaux dans la révélation d’affaires privées. Outre Kristin Cabot, Andy Byron et leurs conjoints, plusieurs membres de leurs familles ont subi les retombées publiques et professionnelles de la séquence.

