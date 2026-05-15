« Encore plus belle en vieillissant » : à 57 ans, Gillian Anderson fascine dans une robe blanche perlée

L’actrice américaine Gillian Anderson a récemment foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026) à l’occasion de la projection de « La vie d’une femme », nouvelle comédie dramatique signée de la réalisatrice et actrice française Charline Bourgeois-Tacquet. Devenue figure incontournable de la mode comme du cinéma, elle a captivé les regards dans une robe blanche perlée à l’allure sculpturale. Une apparition immédiatement saluée par les internautes, dont les commentaires partagent un même constat : l’actrice rayonne plus que jamais.

Une robe sculpturale, entre minimalisme et précision

Pour ce passage très attendu sur la Croisette, Gillian Anderson a opté pour une robe blanche aux lignes graphiques et au tombé architectural. La pièce, signée par une grande maison italienne, misait sur des broderies minutieuses de perles et de strass disséminées sur le haut, dans une logique presque joaillière. Le décolleté asymétrique structurait la silhouette, tandis qu’un petit nœud ton sur ton posé à l’avant de la robe – répété dans le dos, au croisement des bretelles – apportait une touche presque « rock » à l’ensemble.

Aux oreilles et au cou, l’actrice portait des bijoux en diamants. Côté coiffure, ses boucles ondulées étaient relevées en une queue de cheval haute, et son maquillage, tout en lumière, misait sur la simplicité. Un parti pris épuré qui laissait toute la place au travail de couture.

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Une journée placée sous le signe de la mode

Cette apparition du soir au Festival de Cannes s’inscrivait dans une journée particulièrement chargée pour Gillian Anderson. Plus tôt dans l’après-midi, l’actrice avait déjà créé la surprise sur la Croisette en arborant une longue chevelure blonde ultra bouclée, inspirée des coiffures des années 80. Un look solaire, porté avec une robe beige à motifs floraux dans un esprit résolument rétro.

Habituée du Festival de Cannes et fidèle à plusieurs grandes maisons italiennes, Gillian Anderson cultive depuis plusieurs saisons un lien privilégié avec les podiums. En mars dernier, elle avait notamment clôturé l’un des défilés les plus attendus de la Fashion Week parisienne, confirmant son statut d’icône mode autant que d’actrice. Cette double identité – interprète exigeante et figure stylistique influente – lui permet aujourd’hui d’imposer une présence singulière sur les grandes manifestations cinéma.

Une apparition saluée par une vague de réactions

Sous les publications mode consacrées à son apparition, les commentaires d’internautes affluent. « Elle devient encore plus belle en vieillissant », « Magnifique comme toujours », « Une vraie icône »… ces réactions, nombreuses et unanimement bienveillantes, soulignent à quel point l’actrice incarne aujourd’hui une certaine forme d’élégance, libérée des injonctions liées à l’âge.

Cette parole publique n’est d’ailleurs pas étrangère à Gillian Anderson elle-même. Connue pour ses prises de position féministes, l’actrice répète depuis plusieurs années « qu’accepter son âge, c’est refuser de disparaître ». Une philosophie qui la rapproche d’autres figures du cinéma comme l’actrice, et mannequin américaine Brooke Shields, l’actrice américaine Sharon Stone ou l’actrice et productrice américaine Jane Fonda – toutes engagées, à leur manière, dans une bataille pour que les femmes de plus de cinquante ans cessent d’être invisibilisées par l’industrie. À chaque apparition cannoise, Gillian Anderson prouve que la mode et le cinéma peuvent continuer d’écrire les plus belles histoires bien après 40 ans.

Avec sa robe blanche perlée et son allure ultra-maîtrisée, Gillian Anderson a ainsi signé l’un des moments mode les plus marquants de cette troisième journée du Festival de Cannes 2026. Au-delà du look, son apparition rappelle une évidence trop souvent oubliée : le rayonnement ne s’éteint pas avec l’âge, il s’affirme. Une leçon de style, mais aussi de confiance, que beaucoup retiendront bien au-delà de la Croisette.