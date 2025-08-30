« Elle est rayonnante » : Julia Roberts fait sensation à Venise

Julia Roberts a récemment été aperçue à Venise à l’occasion de sa toute première participation à la Mostra, où elle présentera le film After the Hunt en avant-première mondiale. L’actrice oscarisée a attiré tous les regards dès son arrivée grâce à une tenue à la fois originale et maîtrisée, saluée par de nombreux internautes, dont un commentaire devenu viral sur X : « Elle est rayonnante ».

Un cardigan hommage à Luca Guadagnino

Pour cette apparition très attendue, Julia Roberts a misé sur un look décontracté, ponctué d’une touche d’humour et de clin d’œil cinéphile. Elle portait un cardigan imprimé de portraits du réalisateur Luca Guadagnino, une pièce surprenante et personnalisée qui a immédiatement attiré l’attention. Ce choix vestimentaire fait directement écho à After the Hunt, le long-métrage réalisé par Guadagnino dans lequel Roberts tient le rôle principal.

L’ensemble du look restait simple et élégant : un short noir, des baskets en toile blanches, des lunettes de soleil foncées, et un sac « Celine Medium New Luggage Smile » complétaient la silhouette, laissant le cardigan au centre de l’attention.

Julia Roberts

Une rare apparition en marge d’une carrière sélective

Julia Roberts se fait discrète sur les tapis rouges ces dernières années. Sa dernière grande apparition publique remonte aux César 2025, en février, où elle avait été saluée pour son élégance dans une combinaison noire signée Phoebe Philo. Son arrivée à Venise, à l’occasion de la 82e édition du festival international du film, marque donc un événement attendu tant par les fans que par les médias.

L’actrice américaine, souvent associée à des rôles iconiques du cinéma des années 90 et 2000, continue de surprendre par la manière dont elle orchestre ses apparitions publiques : rares, mais toujours remarquées.

Un rôle central dans un drame psychologique

After the Hunt, produit par Amazon MGM Studios, sera projeté pour la première fois le 29 août. Julia Roberts y incarne une professeure d’université confrontée à une accusation portée contre un collègue par une étudiante, alors qu’un secret de son propre passé menace de refaire surface. Le casting réunit également Ayo Edebiri et Andrew Garfield.

Le film, décrit comme un drame psychologique tendu, marque une collaboration inédite entre l’actrice et Luca Guadagnino, connu pour ses œuvres exigeantes (Call Me by Your Name, Bones and All). Le cardigan hommage porté par Roberts semble donc être une manière discrète et élégante de souligner cette rencontre artistique.

Un soutien discret, mais constant à ses proches

En marge de ses projets professionnels, Julia Roberts reste également très attachée à sa vie privée. Récemment, elle a célébré les 20 ans de ses jumeaux Phinnaeus et Hazel sur les réseaux sociaux, dans une publication rare et chaleureuse. Son mari, le directeur de la photographie Danny Moder, a également partagé une photo de famille à l’occasion de la fête des mères en mai dernier.

Ces moments personnels, diffusés avec parcimonie, viennent renforcer l’image d’une actrice à la fois discrète et authentique, fidèle à elle-même, aussi bien dans la sphère publique que privée.

Une arrivée maîtrisée, une image intacte

Avec cette apparition à Venise, Julia Roberts rappelle qu’elle demeure une figure incontournable du cinéma international. Son look, à la fois sobre et original, reflète une personnalité affirmée, capable de faire sourire sans jamais tomber dans l’excès.

En arborant un cardigan à l’effigie de Luca Guadagnino, elle parvient à allier élégance, humour et fidélité à son projet artistique du moment. Une apparition simple, mais parfaitement orchestrée — et une preuve de plus que, même en toute sobriété, Julia Roberts sait toujours captiver.