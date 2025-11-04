En corset, le look pirate de Christina Aguilera fait sensation

Christina Aguilera a fait sensation cette année pour Halloween 2025 avec un costume de pirate renversant qui a enflammé les réseaux sociaux. Surnommée « Shipwreck-Tina » par elle-même, la star a opté pour un look théâtral inspiré de la mer, réaffirmant son héritage de diva de la pop et son amour du show.

Un « shipwrecked hair » signé haute technologie

Le point fort de la tenue était sans conteste son impressionnant serre-tête en forme de navire, réalisé sur mesure grâce à l’impression 3D par le créateur Chrishabana. Cet accessoire, peint et sculpté pour évoquer les vestiges d’un bateau échoué, s’intégrait parfaitement à sa chevelure blonde ondulée et à l’esthétique « cheveux naufragés » qu’elle revendiquait pour l’occasion. « Love shipwrecked hair », avait-elle lancé dans une vidéo partagée sur Instagram pendant que son styliste peaufinait sa coiffure, ajoutant avec humour : « C’est maintenant Ursula qui arrive pour tout détruire », une référence ludique à la célèbre sorcière des mers de « La Petite Sirène ».

Un look pirate digne d’Xtina

Pour le reste, Christina Aguilera arborait une robe blanche sans manches, à volants, associée à un haut noir en dentelle, un corset, des collants résille et des bottes hautes. Une silhouette parfaitement dans la lignée de son style et de son iconique ère « Dirrty », où elle popularisait déjà les filets et les corsets dans ses clips du début des années 2000. Ce clin d’œil mode n’est pas passé inaperçu auprès de ses fans, notamment parce que la chanteuse a récemment revisité ses looks emblématiques lors de performances, comme au Portola Festival de San Francisco.​

Quand Halloween rime avec empowerment

Avec ce costume, Christina Aguilera, épaulée par son styliste Chris Horan, a prouvé une fois de plus qu’elle maîtrisait l’art de se réinventer tout en s’amusant avec les codes de la pop culture. L’utilisation de la technologie, les références à son passé de « pop star rebelle » et la touche d’autodérision ont fait de ce pirate une figure aussi puissante que stylée. La sirène naufragée qu’elle incarnait pour Halloween 2025 invitait à embrasser sa singularité et à oser, que ce soit sous les projecteurs ou dans la vie réelle.

En revisitant à sa façon l’imaginaire pirate, Christina Aguilera a ainsi rappelé que l’audace vestimentaire et le jeu avec son apparence étaient autant d’actes d’empowerment pour toutes celles qui osaient s’affirmer.