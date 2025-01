En robe moulante, cette chanteuse de 46 ans met en avant sa belle silhouette

Aperçue aux abords des studios de NBC à New York, Nicole Scherzinger a littéralement subjugué la foule (et les photographes !) grâce à sa robe verte fendue jusqu’en haut de la cuisse. Un look sensationnel qui prouve, une fois encore, que la chanteuse sait manier l’art du glamour comme personne.

Une entrée remarquée

Quand Nicole Scherzinger fait une apparition, on ne peut qu’avoir les yeux rivés sur elle. Arrivant fièrement dans sa superbe pièce mode, l’ex-membre des Pussycat Dolls a fait crépiter les flashs à n’en plus finir. La coupe près du corps de cette robe mettait particulièrement en valeur sa silhouette, tandis que la fente allongeait ses jambes à la perfection. Des escarpins délicatement choisis et un mini sac assorti venaient parfaire ce look renversant.

Nicole Scherzinger Spotted at NBC Studios in New York More images at: https://t.co/nVxLtlBya3 pic.twitter.com/OXXy0lCSrK — GAWBY.com (@GAWBYcom) January 22, 2025

Un nouveau défi de taille : la comédie musicale « Sunset Boulevard »

Si Nicole Scherzinger a fait le déplacement jusqu’aux studios de NBC, c’est pour parler de sa nouvelle aventure artistique : ses débuts dans la comédie musicale « Sunset Boulevard ». Une première inédite dans sa carrière déjà bien remplie, qui attise la curiosité de ses fans et du public. Il faut dire qu’avec sa voix puissante et sa prestance scénique, Nicole Scherzinger a tout d’une étoile faite pour briller sur les planches de Broadway.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Entre mode et musique, Nicole Scherzinger continue de surprendre

À 46 ans, Nicole Scherzinger n’a jamais semblé aussi épanouie. Sa tenue glamour et sa démarche confiante aux NBC Studios en disent long sur son état d’esprit : déterminée, radieuse et prête à relever de nouveaux défis. Si la talentueuse artiste nous a déjà fait danser sur ses hits, la voilà qui s’apprête à nous émouvoir au théâtre. Un vent de fraîcheur et d’audace qui s’ajoute à la longue liste de ses succès.

Que ce soit sur un tapis rouge, dans la rue ou sur scène, Nicole Scherzinger maîtrise l’art de se faire remarquer avec goût. Son passage aux NBC Studios et l’annonce de son rôle dans « Sunset Boulevard » ne font que confirmer une chose : on n’a pas fini d’entendre parler d’elle, ni de s’émerveiller devant ses looks éblouissants. Alors, prête à craquer pour une petite robe verte et à prendre votre billet pour la voir sous les projecteurs de Broadway ? Nous, on dit oui !