L’ex-judokate Céline Géraud brise le silence : ses régimes extrêmes dévoilés !

Dans le monde du sport de haut niveau, les sacrifices sont souvent invisibles, relégués à l’arrière-plan des podiums, des médailles et des sourires éclatants. Céline Géraud, ancienne judokate devenue une figure incontournable du journalisme sportif, a décidé de lever le voile sur une partie méconnue de son parcours : les régimes drastiques auxquels elle s’est astreinte pour performer au plus haut niveau. Invitée sur le plateau de « Chez Jordan » sur C8 le 20 janvier 2025, elle s’est livrée avec sincérité sur ses expériences, ses défis, mais aussi ses victoires personnelles.

Un parcours d’exception sur le tatami

Avant de plonger dans les coulisses de ses sacrifices, il est impossible de ne pas saluer le palmarès impressionnant de Céline Géraud. Championne d’Europe par équipes en 1985, vice-championne du monde de judo dans la catégorie des moins de 61 kg, multiple championne de France… Autant de titres qui témoignent de son talent, de sa détermination et de sa capacité à repousser ses limites.

Mais derrière ces succès se cache une réalité bien plus dure à encaisser. Céline a révélé que maintenir un « poids optimal » pour rester dans sa catégorie demandait des efforts surhumains. « Je faisais des régimes importants, je perdais entre 5 et 7 kilos à chaque fois avec des prises de poids entre les deux », a-t-elle confié.

Des régimes extrêmes pour « rester au top »

Céline a évoqué des régimes qu’elle qualifie elle-même de « violents », des restrictions drastiques qui demandaient une discipline de fer. « Tu passes de tout à rien », a-t-elle expliqué, soulignant le caractère abrupt de ces changements alimentaires. L’objectif était simple : rester dans sa catégorie de poids pour pouvoir continuer à concourir. Mais ces efforts avaient un prix. « C’était difficile pour moi », a-t-elle ajouté. Elle a aussi regretté le manque d’encadrement dont elle a souffert à l’époque : « On suivait les quelques recommandations de nos médecins, mais il n’y avait pas de véritable suivi ».

Malgré les défis, Céline Géraud ne garde pas d’amertume envers son passé sportif. Au contraire, elle estime que ces expériences ont forgé la personne qu’elle est devenue. « Ça t’apprend la rigueur et un niveau d’exigence de tous les instants », a-t-elle expliqué, insistant sur les leçons de vie qu’elle a tirées de ces sacrifices. Aujourd’hui, elle mange sainement, ne fume pas et ne boit pas, une discipline qu’elle attribue à ses années sur les tatamis. Ce mode de vie, bien que plus équilibré aujourd’hui, reste un témoignage de la rigueur inculquée par le sport.

Un message d’inspiration

Après avoir raccroché son kimono, Céline Géraud a trouvé une nouvelle vocation dans le journalisme sportif. Devenue animatrice et journaliste, elle a su imposer son expertise dans un univers exigeant. Son expérience met en lumière l’importance de l’encadrement pour les sportives, non seulement pour leur performance physique, mais aussi pour leur bien-être mental et émotionnel. Si Céline a pu traverser ces épreuves avec force, elle n’hésite pas à rappeler qu’elle aurait souhaité plus de soutien à l’époque.

Aujourd’hui, Céline Géraud incarne une femme accomplie. Entre sa carrière dans les médias, son rôle de mère et ses engagements personnels, elle a trouvé un équilibre. Avec ce témoignage sincère, Céline nous rappelle que derrière chaque championne se cachent des sacrifices que le grand public ne voit pas. Elle nous montre aussi qu’il est possible de surmonter ces épreuves et de transformer ces défis en forces.