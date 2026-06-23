À 50 ans, Ali Larter brille dans une robe noire fleurie sur le tapis rouge

Léa Michel
@alilarter / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice américaine Ali Larter a brillé de mille feux sur le tapis rouge. Elle s’est illustrée lors d’une réunion très spéciale : celle du casting de « La Revanche d’une blonde », réuni à New York pour les 25 ans du film. Pour l’occasion, elle a opté pour une élégante robe noire fleurie, parfaitement dans le thème.

Une petite robe noire fleurie

Pour cet événement, Ali Larter portait une robe mi-longue en satin noir, signée Carolina Herrera. Sans bretelles, dotée d’une encolure droite et d’un ourlet au genou, la pièce dessinait une silhouette élégante et structurée, rehaussée d’un corsage plissé et d’une petite fente au dos. C’est surtout son ornementation qui retenait l’attention : des dizaines de fleurs brodées de sequins, mêlant feuilles vertes et pétales roses, qui scintillaient au moindre mouvement.

Un clin d’œil à Elle Woods

Ce choix n’avait évidemment rien d’anodin. En misant sur le rose – couleur emblématique d’Elle Woods, l’héroïne du film – Ali Larter rendait un hommage subtil au personnage culte incarné par Reese Witherspoon. Une manière espiègle de s’approprier les codes de la saga, tout en réinterprétant le grand classique qu’est la petite robe noire. Le résultat : une tenue à la fois chic, festive et pleine de références.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour compléter ce look, Ali Larter a misé sur des escarpins noirs à brides, à bout ouvert et fine lanière à la cheville. Elle a ajouté des créoles argentées, des bagues assorties et une pochette blanche, en écho à sa manucure laiteuse. Côté beauté, un teint rosé, un rouge à lèvres profond et un regard souligné de mascara venaient parfaire l’ensemble, tandis que ses longs cheveux blonds, raides et coiffés avec une raie sur le côté, retombaient dans son dos.

 

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Une réunion événement pour les 25 ans du film

Cette apparition s’inscrivait dans un moment particulier. Ali Larter retrouvait le casting original de « La Revanche d’une blonde » – dont Reese Witherspoon, Selma Blair et Jennifer Coolidge – à l’occasion d’un événement célébrant les 25 ans du long-métrage et la future série dérivée, « Elle ». Sur scène, les acteurs ont rejoué certaines de leurs répliques cultes. Plus discrète sur sa vie privée, Ali Larter était également accompagnée de ses deux enfants, une présence rare lors de ce type de sortie.

Avec cette robe noire fleurie, Ali Larter a signé ainsi l’une des apparitions les plus remarquées de cette réunion nostalgique. De quoi ravir les fans, ravis de retrouver le casting au grand complet.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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