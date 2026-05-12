À 47 ans, Kate Hudson illumine le tapis rouge dans une robe safran

Il y a des couleurs qui annoncent le printemps mieux que toutes les fleurs. L’actrice et productrice américaine Kate Hudson est dernièrement arrivée sur le tapis rouge du Egyptian Theater de Los Angeles dans une robe d’un jaune safran lumineux qui aurait pu rivaliser avec le soleil californien. L’occasion ? La première du documentaire Netflix « Marty, Life Is Short », célébrant la carrière de son ami Martin Short. Et elle y a livré l’un des plus beaux looks printaniers de la saison.

Une robe tout en lumière

Pour cette soirée, Kate Hudson a porté une création signée Tod’s, issue de la collection printemps 2026 prêt-à-porter présentée à la Milan Fashion Week en septembre dernier. Une longue robe colonne en suède jaune safran, sans manches, à la coupe ajustée et minimaliste. Selon les informations de Women’s Wear Daily, la palette de couleurs de la collection a été inspirée par le livre « An Italian Summer » de Claude Nori, ce qui explique cette nuance solaire, éclatante et profondément estivale.

Ce qui rendait cette robe vraiment unique, c’étaient ses détails. Sur les côtés, deux profondes découpes laissaient entrevoir la silhouette de Kate Hudson tout en conservant une élégance affirmée. Au dos, un drapé croisé qui se nouait dans le creux des reins, accompagné d’une petite ouverture en forme de clé sur le haut du dos. Et pour finir, une fente à la cuisse qui s’ouvrait légèrement à chaque pas.

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Des accessoires minimalistes, choisis avec soin

Comme souvent chez Kate Hudson, le secret d’un look réussi tient à un savant équilibre entre dramaturgie et simplicité. L’actrice a misé sur une paire d’escarpins pointus noirs, et a complété le tout avec un manteau long en cuir marron, porté à son arrivée puis retiré pour révéler la pièce maîtresse. Côté bijoux, elle a opté pour des créations de la maison Beladora : boucles d’oreilles dorées sculpturales et bagues imposantes aux tons métalliques chauds, qui répondaient parfaitement à la chaleur de sa robe. Son look a été imaginé par les stylistes Rob Zangardi et Mariel Haenn, ses fidèles collaborateurs.

Une beauté solaire pensée jusque dans le détail

Pour la coiffure, Kate Hudson a fait confiance à Marcus Francis, qui lui a réalisé une queue de cheval basse, souple et naturelle, parfaite pour ne pas alourdir la silhouette de la robe. Sur le visage, le maquillage signé Tonya Brewer misait sur la sobriété : un mascara noir, des lèvres rosées, et ce teint doré qui semblait venir tout droit d’un après-midi de printemps.

Petit détail qui complétait parfaitement l’ensemble : sa manucure, signée Nails of LA, jouait la carte du laiteux et de la longueur, dans une teinte douce qui n’éclipsait pas la robe, mais lui répondait avec délicatesse.

Une soirée placée sous le signe de l’amitié

Au-delà du tapis rouge, Kate Hudson était surtout là pour soutenir un ami. Aux côtés de l’acteur, réalisateur et scénariste canadien Eugene Levy et de l’acteur, producteur, réalisateur, scénariste et présentateur canado-américain Martin Short, l’actrice a pris la pose tout sourire pour célébrer la sortie de ce documentaire dédié à la carrière de la légende de la comédie.

« Quel documentaire ! Je célèbre l’unique et incomparable Marty Short 🧡 », a-t-elle écrit en légende des photos partagées sur son compte Instagram. Actuellement à l’affiche de la série Netflix « Running Point », Kate Hudson confirme avec cette apparition qu’elle est l’une des figures les plus stylées de Hollywood.

Avec ce look couleur soleil, Kate Hudson signe ainsi l’une de ses plus belles apparitions printanières. Entre la palette éclatante de la robe, les détails de la coupe et la sobriété du reste du look, elle prouve qu’un style lumineux peut être tout aussi marquant qu’élégant.