Taille 46-48, cette mannequin au premier rang du défilé Jean Paul Gaultier

Ashley Graham, mannequin emblématique du mouvement body positive, a une nouvelle fois marqué les esprits en prenant place au premier rang du prestigieux défilé de la maison Jean Paul Gaultier lors de la présentation de la collection Haute Couture printemps-été 2025 à Paris. Avec sa silhouette assumée et sa présence charismatique, elle confirme que la mode devient enfin plus inclusive.

Une icône de la mode et de la diversité

Ashley Graham n’est pas une inconnue du monde de la mode. Révélée au grand public en 2016 en devenant la première mannequin « plus size » à faire la couverture du célèbre magazine Sports Illustrated Swimsuit Issue, elle a su imposer sa place dans une industrie longtemps dominée par des standards de beauté très restreints. Forte de son influence, elle a défendu, au fil des années, une vision plus inclusive du mannequinat, en promouvant l’acceptation de soi et en revendiquant la beauté sous toutes ses formes. Son message puissant résonne bien au-delà des podiums, notamment à travers ses discours inspirants sur son compte Instagram.

Une présence remarquée au défilé Jean Paul Gaultier

Invitée d’honneur du défilé Jean Paul Gaultier lors de la Paris Fashion Week 2025, Ashley Graham a capté tous les regards avec une tenue glamour signée de la maison de couture. Connue pour son approche avant-gardiste de la mode et son engagement pour la diversité corporelle, Jean Paul Gaultier a toujours été un fervent défenseur de la beauté sous toutes ses formes. Il n’est donc pas surprenant de voir Ashley Graham en tant qu’invitée à cet événement.

Un message inspirant pour l’industrie

Au fil des années, la mode a fait de timides efforts vers plus d’inclusivité. Les mannequins dites grande taille restent encore trop souvent sous-représentés sur les podiums et dans les campagnes publicitaires. La présence d’Ashley Graham au premier rang de l’un des défilés les plus attendus de la Fashion Week est un signal fort envoyé à l’industrie : la beauté n’a pas de taille unique.

Ashley Graham continue ainsi de défier les normes et d’inspirer une nouvelle génération de mannequins et de femmes qui, grâce à elle, osent s’affirmer sans complexe. Son engagement ne se limite pas à sa carrière de mannequin ; elle utilise également son compte Instagram pour sensibiliser aux enjeux du body positivisme, incitant à une mode plus inclusive et plus représentative de la diversité des morphologies.

Si l’industrie de la mode semble progresser (timidement) sur la question de l’inclusivité, des figures emblématiques comme Ashley Graham participent activement à ce changement. En affichant avec fierté sa taille 46-48 au premier rang du défilé Jean Paul Gaultier, elle envoie un message puissant : chaque femme, quelle que soit sa morphologie, mérite de se sentir belle et de trouver sa place dans le monde de la mode. Son apparition à cet événement phare de la Fashion Week de Paris confirme une chose essentielle : la mode appartient à toutes les femmes.