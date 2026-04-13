À 62 et 74 ans, ils recréent une photo iconique de Kylie Jenner et de l’acteur Timothée Chalamet

Une publication partagée sur Instagram a dernièrement attiré l’attention après que l’actrice américaine Lisa Rinna et l’acteur américain Harry Hamlin ont recréé une photo inspirée d’un cliché attribué à Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Le duo a proposé une version décalée de cette image, suscitant de nombreuses réactions en ligne.

Une reprise inspirée d’un cliché très commenté

Lisa Rinna et Harry Hamlin ont partagé une série de photos prises lors d’un séjour en bord de mer. Le couple s’est inspiré d’un visuel associé à Kylie Jenner et Timothée Chalamet, reprenant une pose similaire dans l’eau. Sur les images publiées, Lisa Rinna porte un deux pièces noir tandis qu’Harry Hamlin apparaît en short noir, dans une mise en scène volontairement humoristique.

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Une publication qui amuse les internautes

La publication Instagram a suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de proches du couple et d’internautes saluant la dimension décalée de la photo. Le post a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions autour de cette reprise inattendue.

Un clin d’œil à une photo largement commentée en ligne

Les clichés de Kylie Jenner et Timothée Chalamet avaient eux-mêmes suscité l’attention lors de leur diffusion sur les réseaux sociaux. Ces images prises ont contribué à alimenter l’intérêt médiatique autour du duo. La reprise par Lisa Rinna et Harry Hamlin illustre la manière dont certaines images deviennent des références culturelles rapidement reprises ou détournées.

Mariés depuis 1997, Lisa Rinna et Harry Hamlin partagent régulièrement des moments de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Le couple d’acteurs s’est déjà illustré par des publications mêlant humour et références à la culture populaire. Leur lien dure depuis plus de trente ans, un élément souvent évoqué dans les portraits consacrés au duo.

La viralité de certaines images contribue ainsi à leur reprise par d’autres personnalités publiques. Ce phénomène illustre la circulation rapide des références visuelles dans l’univers numérique. Les publications inspirées d’images connues participent à la création de contenus qui mêlent hommage et humour.