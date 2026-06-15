« Magnifiques tous les deux » : Naomi Watts partage une nouvelle photo de mariage

L’actrice et productrice britannique Naomi Watts cultive un rapport apaisé à l’image. Pour célébrer le troisième anniversaire de son union avec l’acteur Billy Crudup, elle a partagé sur Instagram une photo inédite de leur cérémonie new-yorkaise. Un cliché simple, tendre et profondément lumineux – qui a immédiatement enflammé les commentaires.

Une robe Oscar de la Renta en dentelle blanche

Sur la photo, le couple pose assis sur un banc en bois, à l’extérieur. Naomi Watts y arbore une robe blanche en dentelle signée Oscar de la Renta, à la coupe simple et fluide. À la main, elle tient un bouquet de fleurs blanches noué d’un ruban.

L’acteur américain Billy Crudup, à ses côtés, porte un costume bleu marine sobre. La tête de l’actrice est posée sur l’épaule de son mari, dont le bras enlace l’arrière du banc. Tout, dans la composition, joue à fond la carte de la sérénité. La légende est à l’image du cliché : « Joyeux anniversaire, mon amour ♥️ ». Pas de paragraphe émotionnel, pas de chronologie détaillée – juste cette simple phrase, qui dit tout.

Un mariage discret en plein cœur de New York

Le mariage en question, célébré en juin 2023, n’avait rien d’une cérémonie hollywoodienne. À l’époque, le couple avait opté pour une union célébrée dans un tribunal new-yorkais, sans paillettes ni protocole. « Rien n’était prévu, on voulait que ça reste très simple. J’ai même pris les fleurs au coin de la rue, dans une petite épicerie de quartier », confiait Naomi Watts dans une interview en janvier 2024. Et de poursuivre : « Je les ai enroulées dans un vieux ruban que je gardais dans un tiroir. La cérémonie a été très rapide. On a appelé quelques amis à la dernière minute, et ceux qui étaient en ville nous ont rejoints. C’était vraiment chaleureux et beau ».

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Une seconde cérémonie au Mexique en 2024

Un an après ce mariage discret à New York, le couple s’était offert une seconde célébration, cette fois au Mexique, en juin 2024. Une cérémonie plus officielle, organisée par le frère de Naomi Watts, le photographe Ben Watts, et entourée d’un cercle d’amis proches.

« Magnifiques tous les deux » : les internautes émus

Sur le nouveau post anniversaire, les commentaires affichent une rare unanimité. « Magnifiques tous les deux », écrit une internaute. « Quel bel exemple de l’amour qui arrive au bon moment », ajoute une autre personne. Plusieurs célébrités se sont également invitées dans la conversation : l’actrice américaine et productrice de cinéma Sharon Stone, l’actrice et animatrice de télévision américaine Niecy Nash-Betts ou encore la personnalité de télévision américaine Andy Cohen y ont laissé des messages de félicitations chaleureux.

« Il n’est jamais trop tard, n’est-ce pas ? On s’est trouvés tard dans la vie, et c’est vraiment quelque chose de précieux », confiait Naomi Watts en 2024. Trois ans après leur premier « oui », elle continue ainsi d’incarner cette idée – celle d’une histoire d’amour qui s’écrit à son propre rythme, en dehors des conventions, et qui n’en est que plus belle.