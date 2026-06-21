Millie Bobby Brown se confie sur l’adoption qui a marqué sa vie avec Jake Bongiovi

L’actrice, productrice et entrepreneuse britannique Millie Bobby Brown a accepté de partager un pan plus intime de sa vie. Elle est récemment revenue sur son expérience de l’adoption, vécue comme l’aboutissement d’un rêve d’enfance, aux côtés de son époux le modèle et acteur américain Jake Bongiovi.

Une rare prise de parole sur sa vie de famille

Connue pour son rôle d’Eleven dans la série phénomène « Stranger Things » et pour ses incarnations dans « Enola Holmes », Millie Bobby Brown a profité d’une invitation médiatique pour livrer quelques confidences personnelles. Elle s’est exprimée dans l’émission Not Gonna Lie, animée par Kylie Kelce. À cette occasion, elle est revenue avec une grande sincérité sur l’arrivée de sa fille dans son foyer, ainsi que sur les projets familiaux qu’elle nourrit avec son mari. Une parenthèse rare dans la communication habituellement discrète du couple, particulièrement vigilant à protéger sa vie privée.

L’adoption, un rêve d’enfance

L’un des moments forts de l’interview a été le récit de son cheminement vers l’adoption. Millie Bobby Brown a expliqué que cet engagement résultait d’un véritable rêve d’enfance, présent en elle depuis ses plus jeunes années. « J’ai toujours, toujours voulu adopter », a-t-elle confié à Kylie Kelce. La jeune femme est revenue avec émotion sur ses souvenirs d’enfance : « Cela a toujours fait partie de mes rêves d’enfant. Chaque fois que j’étais à la maison, vers l’âge de 5 ou 6 ans, mes parents me disaient : ‘Tu avais tes poupées’. Elles étaient toutes adoptées. Je n’en ai jamais eu moi-même. Et je n’ai jamais fait semblant d’être enceinte ». Un témoignage qui en dit long sur la nature profondément personnelle de son choix.

L’arrivée de leur fille à l’été 2025

C’est au cours de l’été 2025 que Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont accueilli leur fille. Une étape majeure dans la vie du jeune couple, qui s’était marié quelques mois auparavant. L’arrivée de l’enfant, célébrée discrètement, marque un tournant pour la star qui, à seulement quelques années, multiplie les expériences de vie ordinairement réservées à des femmes « plus âgées » : carrière internationale, mariage, maternité. Une trajectoire singulière qu’elle affirme pleinement, en revendiquant des choix qui lui ressemblent.

Le souhait de porter un jour un enfant

Si Millie Bobby Brown a vu son premier rêve devenir réalité avec l’adoption, elle n’exclut pas pour autant la possibilité de porter un jour la vie. Au cours de l’interview, l’actrice a expliqué qu’agrandir la famille restait dans ses projets, sans pour autant renier le choix de l’adoption. « Ce n’est pas que je n’en ai pas envie. J’espère que ce sera le cas un jour », a-t-elle confié. Avant d’ajouter une formule particulièrement marquante : « L’adoption, c’est de l’amour, l’adoption, c’est pour toujours. ». Une manière de rappeler que les deux voies ne s’opposent pas, mais peuvent au contraire coexister dans un même parcours familial.

Un projet longuement préparé

L’arrivée de leur petite fille n’a rien d’un coup de tête. Millie Bobby Brown a précisé s’être longuement documentée avant de se lancer dans cette aventure avec Jake Bongiovi. L’actrice s’est notamment appuyée sur ses cours de travail social, qu’elle a suivis en parallèle de sa carrière. « J’ai adoré l’aspect adoption de mes cours de travail social, c’était tellement important et significatif. J’ai aussi appris ce que cela impliquait, en discutant avec des mères biologiques et en lisant beaucoup de choses sur leur parcours », a-t-elle expliqué.

L’actrice a également tenu à souligner que l’adoption avait été une démarche pleinement partagée avec son époux Jake Bongiovi. « Mon mari et moi avons donc pris le temps de réfléchir à cette histoire et à ce que représente ce cheminement. Et puis, nous nous sommes lancés », a-t-elle confié.

En partageant son expérience de l’adoption avec une rare sincérité, Millie Bobby Brown livre ainsi un témoignage personnel qui dépasse le simple récit médiatique. Un témoignage qui rappelle, comme elle le résume si bien, que « l’adoption, c’est de l’amour, l’adoption, c’est pour toujours ».