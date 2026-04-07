Au bord de la piscine, Kylie Jenner relance une tendance des années 2000

Installée au bord d’une piscine baignée de soleil, Kylie Jenner continue d’imposer son influence sur les tendances. Sur une série de photos partagées sur Instagram, elle apparaît dans un décor verdoyant, entre transats en bois clair et eau turquoise, avec un look estival qui attire immédiatement l’attention : une chaîne de taille délicate, directement inspirée de l’esthétique des années 2000.

La chaîne de taille, symbole mode des années 2000

Déjà omniprésent sur les podiums et les réseaux sociaux, le style Y2K confirme son retour, et Kylie Jenner en propose ici une version moderne et minimaliste. Associée à un jean blanc légèrement ouvert et à un top floral transparent, la chaîne souligne la silhouette tout en apportant une touche bijou subtile, signature emblématique de cette décennie marquée par une mode très accessoirisée.

Accessoire phare du début des années 2000, la chaîne de ventre s’inscrivait dans une tendance qui célébrait les silhouettes mises en valeur par des bijoux corporels. Popularisée à l’époque par de nombreuses célébrités et icônes pop, elle revient aujourd’hui en 2026 dans une version plus épurée, adaptée aux codes esthétiques actuels.

Sur la photo publiée par Kylie Jenner, la chaîne fine se fait discrète mais structure l’ensemble du look. Ce type de bijou, souvent porté taille basse, évoque immédiatement l’univers Y2K, marqué par les jeans portés sur les hanches, les matières transparentes et les superpositions légères. Ce retour s’inscrit dans une tendance plus large qui voit la mode du début des années 2000 réapparaître dans les collections contemporaines, notamment à travers les tops transparents, les coupes basses et les accessoires métalliques minimalistes.

Kylie Jenner wearing a Belly Chain pic.twitter.com/HkRbqe23tQ — Luv (@cherrymagazinee) April 7, 2026

Une esthétique estivale parfaitement maîtrisée

La mise en scène de la photo participe également à l’impact visuel du look. Entre végétation luxuriante et lumière naturelle, l’ambiance évoque une parenthèse estivale, propice aux silhouettes légères et aux inspirations vintage revisitées. La coiffure souple et le maquillage naturel complètent l’ensemble, renforçant une impression de simplicité étudiée. Fidèle à son style, Kylie Jenner privilégie ici un équilibre entre tendance et décontraction, un positionnement qui contribue à faire de ses apparitions des sources régulières d’inspiration mode.

Avec ce look photographié au bord de la piscine, Kylie Jenner illustre ainsi une nouvelle fois la popularité durable du style des années 2000. La chaîne de taille, revisitée dans une version moderne et subtile, s’impose comme l’un des accessoires clés de la saison, confirmant l’attrait persistant pour l’esthétique Y2K.