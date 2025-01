8 looks de Paloma Elsesser qui prouvent que la mode n’a pas de taille

Voilà enfin une mannequin dans laquelle on se reconnaît. Repérée par hasard sur les réseaux sociaux, Paloma Elsesser sert désormais de toile vivante pour les grands noms de la mode tels que Lanvin, Chloé, Fendi et Versace. Sacrée « mannequin de l’année » en 2020, Paloma Elsesser a su imposer ses courbes sur des catwalks campés par des silhouettes filiformes. Top dite « plus size », elle apporte un vent de fraîcheur nécessaire dans une industrie attachée à ses codes et à ses mensurations « standards ». Reflet plus exact de la femme « moderne », Paloma Elsesser défile au nom de l’acceptation et donne une leçon de self-love lors de chacune de ses apparitions. On a bien besoin de ces images en ce début d’année où les régimes et les cures détox nous font détester notre reflet. Nous on a décidé de fondre, mais devant Paloma Elsesser.

Du glam, des paillettes et de l’audace

Mannequin effrontée qui a le sens du style, Paloma fait sauter tous les interdits qui pèsent sur les penderies ! Elle s’autorise toutes les fantaisies vestimentaires, même les plus audacieuses et les plus clivantes. Dans cette tenue très bling-bling entrelacée de chaîne et de croix, Paloma révèle toute son originalité. Elle rappelle même les chanteuses de R&b des années 2000.

La petite robe noire revisitée

Paloma s’approprie la petite robe noire dans une version plus graphique et contemporaine. Cette pièce qui épouse parfaitement son corps et qui valorise chacune de ses courbes révèle son buste à demi-mot. Elle souligne son physique avantageux. Avec son regard perçant et son pas élancé, Paloma nous captive.

Un corset parfaitement moulé

Dans cette tenue digne des années folles, Paloma incarne parfaitement le mot « sensualité ». Avec ce collier de perles en écharpe, ce corset qui se fond dans ses courbes et cette jupe en transparence qui mime la traîne des mariées, elle brille de mille feux et capte notre admiration. À la fois badass et délicate, elle nous ensorcelle.

Du vert acidulé façon Coperni

Ce haut coupé stratégiquement au niveau du décolleté met l’accent là où il faut ! Cette couleur verte pétillante fait ressortir le teint caramélisé de Paloma, témoin de ses origines noires-américaines et helvético-chilienne. Elle accentue joliment sa chevelure foncée et semble illuminer son visage, toujours naturel. Ce look, qui porte la signature futuriste de Coperni, est une franche réussite. Comme quoi, les crop tops n’ont pas seulement leur place sur les tailles de guêpe.

Une robe rouge synonyme d’élégance

Voilà une robe de gala qui donne du rêve. Même si Paloma apprécie les looks décontractés, voire un peu beatnik, elle se hisse régulièrement dans des robes de princesse des temps modernes. Travail oblige. Ici, elle porte une étoffe parfaitement ajustée qui emboîte sa poitrine, son atout charme et qui suit adroitement les contours de son corps. C’est le glam-chic à l’état pur !

Le trench en guise de seul vêtement

La température monte d’un cran. Paloma arbore un trench assez suggestif, presque sans rien en dessous. Elle apprivoise ce basique en tenue unique et rebat encore les codes de la mode avec goût. Cette veste raccourcie et volontairement ouverte sur l’épaule laisse penser que Paloma est totalement nue derrière la fermeture éclair. C’est osé !

Le look cosy du dimanche

À Paloma Elsesser tout lui va (et à vous aussi). Le jaune, couleur parfois dure à porter, flatte divinement son teint et apporte de l’éclat à son minois. Tenue typique des jours tranquilles, elle montre une Paloma plus sage, mais pas moins singulière. Elle parvient même à sublimer le gilet en tricot.

En parure Victoria’s Secret pour finir en beauté

Le meilleur pour la fin. Sur ce portrait d’une grande poésie, Paloma se révèle en amazone dans une parure Victoria’s Secret à la fois sensuelle et délicate. Cette pièce de lingerie est un véritable bijou. Il laisse deviner les courbes de Paloma à travers une dentelle d’orfèvre et lui confère un charme irrésistible. Comme quoi, il suffit parfois d’une belle lingerie pour faire la paix avec son reflet.

Dans sa description Instagram, Paloma Elsesser donne tout de suite le ton. « Some girls are bigger than others » (certaines filles sont plus grosses que d’autres). Il n’en faut pas plus pour l’élever au rang de queen. Elle défend une mode libre, ouverte à tous les corps et ça fait du bien !